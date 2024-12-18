В Таганроге нашли креативный способ, как рассказать россиянам правду о цене войны в Украине

В Таганроге (Ростовская область) появилась креативная инициатива, распространяемая через QR-коды. Их сканирование ведет на сайт, который содержит материалы о настоящей цене войны, которую развязал Путин в Украине.

Необычные QR-коды можно встретить на одном из автобусов, который курсирует по городу и рекламных стендах. Также на сайте, который открывается после сканирования, можно оставить контакты, чтобы присоединиться к движению сопротивления.

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Как россияне в Таганроге узнают правду о цене войны в Украине

С сентября 2024 года в центральном районе Таганрога активно работает маршрутный автобус №30, на котором размещены объявления с QR-кодами.

Автобус №30 с QR-кодом в Таганроге / Фото предоставлено 24 Каналу

Каждый, кто сканирует код, попадает на сайт, содержащий содержательные материалы о расходах на войну против Украины, а также сколько военных потеряла российская армия. Заметим, что Таганрог – не маленький город, там проживают более 250 тысяч граждан.

Также на сайте есть возможность оставить свои контакты, чтобы начать менять Россию к лучшему, или же просто заработать.

На сайте можно оставить свои контакты / Фото предоставлено 24 Каналу

Такие же объявления с QR-кодами были замечены и на рекламных стендах в лифтах многоэтажек Таганрога.

Рекламный стенд в Таганроге / Фото предоставлено 24 Каналу