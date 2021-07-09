Таиланд ужесточает карантин: МИД дал рекомендации украинцам
Источник:посольство Украины в Таиланде
В Таиланде из-за обострения ситуации с коронавирусом ввели ряд ограничений для граждан.
Дополнительные усиленные ограничения ввели сразу в 10 провинциях Таиланда. В частности говорится о таких, как: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.️
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Что запретили и закрыли в Таиланде
Правительство Таиланда ввело ряд новых ограничительных правил для граждан и гостей страны:
- в государстве будет действовать комендантский час с 21:00 до 04:00;
- там запретят собираться вместе более чем 5 людям;
- с 21:00 до 03:00 не будет курсировать общественный транспорт;
- закроют общественные и развлекательные заведения с 20:00 до 04:00:
- ограниченные часы работы парков.
Также власти призвали людей работать удаленно. Гражданам временно ограничили возможность путешествовать между провинциями.
В МИД Украины отреагировали на ограничения
На странице посольства Украины в Таиланде обратились к гражданам. Украинцев призвали избегать лишних поездок, оставаться дома с 21:00 до 04:00, посещать общественные заведения только по потребностям, а также избегать любых скоплений людей.
Вспышка коронавируса в Таиланде / графика Минфина
Коронавирус в Таиланде: последние новости
- По состоянию на 9 июля в Таиланде коронавирусом болеют почти 75 тысяч человек.
- За последние сутки там зафиксировали 9 276 новых случаев, умерли 72 человека;
- В Таиланде одобрены 2 вакцины против COVID-19: Oxford/AstraZeneca и Sinovac;
- Всего двумя дозами там привили уже более 3 миллионов граждан.