Таиланд ужесточает карантин: МИД дал рекомендации украинцам

9 июля 2021 , 22:11
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посольство Украины в Таиланде

В Таиланде из-за обострения ситуации с коронавирусом ввели ряд ограничений для граждан.

Дополнительные усиленные ограничения ввели сразу в 10 провинциях Таиланда. В частности говорится о таких, как: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.️

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Что запретили и закрыли в Таиланде

Правительство Таиланда ввело ряд новых ограничительных правил для граждан и гостей страны:

  • в государстве будет действовать комендантский час с 21:00 до 04:00;
  • там запретят собираться вместе более чем 5 людям;
  • с 21:00 до 03:00 не будет курсировать общественный транспорт;
  • закроют общественные и развлекательные заведения с 20:00 до 04:00:
  • ограниченные часы работы парков.

Также власти призвали людей работать удаленно. Гражданам временно ограничили возможность путешествовать между провинциями.

В МИД Украины отреагировали на ограничения

На странице посольства Украины в Таиланде обратились к гражданам. Украинцев призвали избегать лишних поездок, оставаться дома с 21:00 до 04:00, посещать общественные заведения только по потребностям, а также избегать любых скоплений людей.


Вспышка коронавируса в Таиланде / графика Минфина

Коронавирус в Таиланде: последние новости

  • По состоянию на 9 июля в Таиланде коронавирусом болеют почти 75 тысяч человек.
  • За последние сутки там зафиксировали 9 276 новых случаев, умерли 72 человека;
  • В Таиланде одобрены 2 вакцины против COVID-19: Oxford/AstraZeneca и Sinovac;
  • Всего двумя дозами там привили уже более 3 миллионов граждан.
Автор: Тетяна Сукач