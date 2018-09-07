Таинственную новинку от Huawei зарегистрировали в Европе

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало неанонсированный ранее смартфон Huawei Y10. Соответствующая информация появилась в базе данных органа, правда о самой новинке информации маловато.

Как пишет ресурс Gizmochina, судя по номеру модели, новый смартфон может стать мощнее и дороже, чем большинство устройств серии Huawei Y, однако все же ожидается, что его цена будет средней.

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Вполне вероятно, что Huawei Y10 – это будущий сложный смартфон от китайского гиганта, который должен выйти в начале 2019 года и стать прямым конкурентом Samsung Galaxy X.

Также эксперты считают, что новинка станет преемником мартовского бюджетника Huawei Y9 (2018), что имеет четыре камеры и широкоформатный экран.

Huawei Y10 может быть или сложным, или похожим на Huawei Y9

Заметим, что появление в UIPO ничего не означает в плане быстрого выхода смартфона, а является лишь регистрацией модели, которую могут представить через месяц или через год.

Сейчас же про дату выхода, цену и характеристики Huawei Y10 никакой конкретной информации нет.

К слову, недавно президент Huawei Джорж Жао опубликовал интригующую информацию о новое поколение смартфона Honor Magic. Кроме того, руководитель гиганта продемонстрировал несколько тизерных фото будущей новинки.

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