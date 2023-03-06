Миллионы людей во всем мире рискуют столкнуться с массовыми наводнениями из-за таяния ледников. Прежде всего, пострадать могут жители Индии, Пакистана, Перу и Китая. К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании.
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К концу века растают сотни тысяч ледников
Повышение температуры повлекло скорее таяние ледников, чем это происходило раньше. Поэтому, согласно новым исследованиям ученых, к концу 21 века около половины из 215 тысяч ледников растают. Это приведет к масштабным наводнениям и разрушениям.
Ученые утверждают, что территории, на которых проживает сейчас около 15 миллионов человек, может затопить. Пакистан и Китай находятся в самой большой зоне риска массового затопления.
В настоящее время в Пакистане более 2,1 миллиона человек живут в непосредственной близости от ледниковых озер, которые может прорвать. В Китае угроза для людей меньше – пострадать могут около 1 миллиона. Однако ледниковые озера Китая больше и многочисленнее, что может нанести более сильный ущерб именно инфраструктуре.
Перу и Индия в этом рейтинге угроз занимают соответственно третье и четвертое место.
Возможно ли предусмотреть угрозу затопления
Точно предсказать, когда ледниковые озера растают и повлекут за собой массовые наводнения, трудно. Хотя ученые проводят достаточно много экспериментов, чтобы предупредить об угрозе заранее. Сейчас проходит первое глобальное исследование, учитывающее не только физические условия, но и общественное влияние на таяние ледниковых озер.
Наводнения, связанные с прорывом ледниковых озер, часто происходят без предупреждения. Во время такой катастрофы путь разрушения может тянуться более чем на 100 км.
В последнее время "горячей точкой" для исследования потенциальной угрозы затопления стали Гималаи и Анды. Только за последние 20 лет количество ледниковых озер в горах Южной Америки выросло на 93 процента, в то же время в Азии – всего на 37.
Исследование ледников: последние новости
- Ледник Твейтса в Антарктиде, более известный как "Ледник Судного дня", находится под угрозой. Хотя и сейчас он тает медленнее, чем раньше, однако исследователи обнаружили другие проблемы. На критически важном шельфе начинают появляться трещины и "лестничные" образования.
- В Антарктиде нашли пять идеально сохранившихся метеоритов, которые лежали на льду тысячи лет. Среди них выделялся камень размером с дыню, весящий почти 8 килограммов.
- Арктика не всегда была снежной пустыней. По последним исследованиям, раньше там жили разные виды приматов, а над Полярным кругом царили теплые болота и умеренный климат.