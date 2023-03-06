Миллионы людей во всем мире рискуют столкнуться с массовыми наводнениями из-за таяния ледников. Прежде всего, пострадать могут жители Индии, Пакистана, Перу и Китая. К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании.

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К концу века растают сотни тысяч ледников

Повышение температуры повлекло скорее таяние ледников, чем это происходило раньше. Поэтому, согласно новым исследованиям ученых, к концу 21 века около половины из 215 тысяч ледников растают. Это приведет к масштабным наводнениям и разрушениям.

Ученые утверждают, что территории, на которых проживает сейчас около 15 миллионов человек, может затопить. Пакистан и Китай находятся в самой большой зоне риска массового затопления.

В настоящее время в Пакистане более 2,1 миллиона человек живут в непосредственной близости от ледниковых озер, которые может прорвать. В Китае угроза для людей меньше – пострадать могут около 1 миллиона. Однако ледниковые озера Китая больше и многочисленнее, что может нанести более сильный ущерб именно инфраструктуре.

Перу и Индия в этом рейтинге угроз занимают соответственно третье и четвертое место.

Возможно ли предусмотреть угрозу затопления

Точно предсказать, когда ледниковые озера растают и повлекут за собой массовые наводнения, трудно. Хотя ученые проводят достаточно много экспериментов, чтобы предупредить об угрозе заранее. Сейчас проходит первое глобальное исследование, учитывающее не только физические условия, но и общественное влияние на таяние ледниковых озер.

Наводнения, связанные с прорывом ледниковых озер, часто происходят без предупреждения. Во время такой катастрофы путь разрушения может тянуться более чем на 100 км.

В последнее время "горячей точкой" для исследования потенциальной угрозы затопления стали Гималаи и Анды. Только за последние 20 лет количество ледниковых озер в горах Южной Америки выросло на 93 процента, в то же время в Азии – всего на 37.

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