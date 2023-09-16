Люди вытащили из-под слоя грязи: в Ливии через мощный тайфун пострадал младенец

Ураган "Даниэль" в Ливии повлек за собой немалые разрушения и наводнения. Погибли тысячи людей, а также есть немало пострадавших – среди детей в частности. Собственно, в городе Дерна люди вытащили из-под слоя грязи новорожденного ребенка.

Заметим, что Дерна больше всего пострадала от тайфуна, что всколыхнул Ливию несколько дней назад. Всего в населенном пункте проживало более 120 тысяч человек. Последствия разрушений, по всей видимости, удастся ликвидировать не так быстро, как хотелось бы.

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Спасение младенца после урагана в Ливии

Следует сказать, что по состоянию на утро 15 сентября было известно об 11 300 погибших в результате урагана. В то же время более 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Около 30 тысяч ливийцев остались без жилья.

Однако кого-то удается спасти. В частности, люди нашли новорожденного в руинах Дерны. На кадры с младенцем невозможно смотреть спокойно. Они, как и "статистика жертв", вызывают жуткое состояние.

Маленького ребенка нашли в грязи в Ливии: смотрите видео

Обратите внимание! Международное сообщество помогает Ливии справиться с последствиями урагана. Турция и другие страны оказали помощь в виде поисково-спасательных машин, спасательных лодок, генераторов и пищи.

Вместе с тем следует сказать, что непогода разрушила две дамбы, что повлекло затопление. Впоследствии власти признали, что дамбы были в очень плохом состоянии – их нужно было ремонтировать еще давно, но этого не было сделано.

Вспомним напоследок, что мэр заявлял о том, что общее число жертв может составить 20 тысяч человек. Тайфун набрал мощную силу в течение очень короткого промежутка, лишив людей времени на спасение.