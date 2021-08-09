На Японию надвигается тайфун Лупит: почти 300 тысяч человек нужно эвакуировать

С Тихого океана на Японию приближается угрожающий тайфун Лупит. Более 290 тысяч жителей получили предписание об эвакуации от местных властей.

Сейчас циклон тропического происхождения навис над префектурой Хиросима, после чего упадет на префектуру Тоттори. Власти сообщают об опасности оползней и готовятся к наводнениям.

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Тайфун Лупит в Японии

К непогоде в Японии подготовились заранее. Минимум 291 тысяча жителей Японии получили предложение об эвакуации от местных властей. Людей предупреждают о возможных оползнях и риске наводнений. Соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симане, а также Центральной Айти.

Между тем жителям юго-западных территорий Японии пока ничего не угрожает: власти отменили аналогичные предписания.

Японские авиакомпании уже отменили 63 рейса.

Лупит наделал бед в Китае

Важно отметить, что Лупит уже коснулся юга Китая 6 августа. Там он сдвинулся на провинцию Фуцзянь на юго-востоке. В городе Чжанчжоу он пронесся со скоростью 18 метров в секунду, снося деревья, мосты, киоски и авто.

Из провинции эвакуировали 25 тысяч человек, а 153 корабля отозвали в порт, запретив выходить в море.

Тайфун лупит: главное