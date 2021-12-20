Тайфун Рай превратил Филиппины в ад: погибли почти 400 человек
20 декабря 2021 , 22:25Читати новину українською
Источник:AFP
Филиппины накрыл тайфун Рай. Из тех, кто бушевал в этом регионе – он самый мощный в 2021 году. По всей стране разрушены города, а многие покинули свои дома.
Тайфун "Рай" унес как минимум 375 человеческих жизней. Он разорил целые регионы страны.
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Какой вред нанес тайфун
На территории, где пронеслось стихийное бедствие, не хватает питьевой воды и еды. По всей стране – перебои со снабжением электричеством.
Многие были вынуждены покинуть свои дома / Фото Getty Images
Что такое тайфун
Название тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана, у Филиппинских островов и в районе Южнокитайского моря. Циклоны обычно сопровождаются ливнями и устойчивыми ветрами с постоянной максимальной скоростью ветра, превышающей 119 километров в час в районе эпицентров.
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Тайфун на Филиппинах: последствия
- Тайфун "Рай" бушует на Филиппинах с 16 декабря. Скорость ветра достигала 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.
- Он разорил южные и центральные районы страны.
- Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и прибрежные курорты.
- Другое название тайфуна – "Одетта".