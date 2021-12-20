Тайфун Рай превратил Филиппины в ад: погибли почти 400 человек

Филиппины накрыл тайфун Рай. Из тех, кто бушевал в этом регионе – он самый мощный в 2021 году. По всей стране разрушены города, а многие покинули свои дома.

Тайфун "Рай" унес как минимум 375 человеческих жизней. Он разорил целые регионы страны.

На тему На Филиппинах бушует супертайфун: по меньшей мере 75 жертв

Какой вред нанес тайфун

На территории, где пронеслось стихийное бедствие, не хватает питьевой воды и еды. По всей стране – перебои со снабжением электричеством.



Многие были вынуждены покинуть свои дома / Фото Getty Images

Что такое тайфун

Название тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана, у Филиппинских островов и в районе Южнокитайского моря. Циклоны обычно сопровождаются ливнями и устойчивыми ветрами с постоянной максимальной скоростью ветра, превышающей 119 километров в час в районе эпицентров.

Мощный тайфун нанес непоправимый вред: смотрите впечатляющее видео

Тайфун на Филиппинах: последствия