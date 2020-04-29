"Тайфун" в Украине, "голый" протест и секретная благотворительность: фото дня

29 апреля 2020 года – эпидемия коронавируса остается темой номер один. Но мы нашли еще и другие интересности для традиционной рубрики "Фото дня".

"Тайфун" над Одесщиной



Тот самый "Тайфун-1" / Фото Минобороны

На полигоне ВСУ в Одесской области продолжаются масштабные ракетные учения. 29 апреля там испытывали в стрельбе на максимальную дальность отечественные реактивные снаряды "Тайфун-1", сообщает пресс-служба Минобороны. Это новые боеприпасы калибра 122 мм, которые придут на смену еще советским реактивным снарядам "Град", потому что имеют значительно лучшие характеристики.

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Журавель вернулся



Уханци радуются открытию главной достопримечательности города / Фото Xinhua

На "родине коронавируса" – в китайском городе Ухань – открылась главная туристическая достопримечательность – Башня желтого журавля. Правда, сейчас доступны только объекты на открытом воздухе, пишет Xinhua. Ограничивают там и количество посетителей – в главное здание впускают по 300 посетителей каждые полчаса, и попасть туда можно только после онлайн бронирования.

Тем временем: В Китае уже около 600 человек получили новую вакцину против коронавируса

Голые и серьезные



Один из участников немецкого "челлендж" / Фото соцсетей

В Германии сотни врачей устроили "голый" протест. Таким образом (очень непривычным для представителей этой профессии) они хотят привлечь внимание властей к нехватке индивидуальных средств защиты – в первую очередь, медицинских масок и защитных костюмов.

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Как помочь бедным?



Мешочки с дорогим секретом / Фото АР

Известный индийский актер Аамир Хан устроил необычную благотворительную акцию, на которой раздал нуждающимся землякам лишь по 1 кг муки. Учитывая, что подарок не такой уж и большой, многие люди пренебрегли приглашением и не пришли на акцию. Но каждый, кто получил мешочек муки, нашел там... 15 тысяч рупий (около 5,3 тысячи гривен!). Так что деньги получили действительно самые бедные – для кого сейчас даже килограмм муки очень важен.

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