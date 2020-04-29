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      "Тайфун" в Украине, "голый" протест и секретная благотворительность: фото дня

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      Мощный Тайфун"
      Мощный Тайфун" / Фото Минобороны

      29 апреля 2020 года – эпидемия коронавируса остается темой номер один. Но мы нашли еще и другие интересности для традиционной рубрики "Фото дня".

      "Тайфун" над Одесщиной

      Випробування снаряду
      Тот самый "Тайфун-1" / Фото Минобороны

      На полигоне ВСУ в Одесской области продолжаются масштабные ракетные учения. 29 апреля там испытывали в стрельбе на максимальную дальность отечественные реактивные снаряды "Тайфун-1", сообщает пресс-служба Минобороны. Это новые боеприпасы калибра 122 мм, которые придут на смену еще советским реактивным снарядам "Град", потому что имеют значительно лучшие характеристики.

      К теме: Как украинские военные проводят испытания ракетного комплекса "Нептун": фото

      Журавель вернулся

      Місто Ухань - пам'ятка Вежа жовтого журавля
      Уханци радуются открытию главной достопримечательности города / Фото Xinhua

      На "родине коронавируса" – в китайском городе Ухань – открылась главная туристическая достопримечательность – Башня желтого журавля. Правда, сейчас доступны только объекты на открытом воздухе, пишет Xinhua. Ограничивают там и количество посетителей – в главное здание впускают по 300 посетителей каждые полчаса, и попасть туда можно только после онлайн бронирования.

      Тем временем: В Китае уже около 600 человек получили новую вакцину против коронавируса

      Голые и серьезные

      Учасник
      Один из участников немецкого "челлендж" / Фото соцсетей

      В Германии сотни врачей устроили "голый" протест. Таким образом (очень непривычным для представителей этой профессии) они хотят привлечь внимание властей к нехватке индивидуальных средств защиты – в первую очередь, медицинских масок и защитных костюмов.

      Важная новость! Немецкие ученые заявили, что часть населения может иметь иммунитет к COVID-19

      Как помочь бедным?

      Подарунок від актора Ааміра Хана
      Мешочки с дорогим секретом / Фото АР

      Известный индийский актер Аамир Хан устроил необычную благотворительную акцию, на которой раздал нуждающимся землякам лишь по 1 кг муки. Учитывая, что подарок не такой уж и большой, многие люди пренебрегли приглашением и не пришли на акцию. Но каждый, кто получил мешочек муки, нашел там... 15 тысяч рупий (около 5,3 тысячи гривен!). Так что деньги получили действительно самые бедные – для кого сейчас даже килограмм муки очень важен.

      А тем временем печальная новость: Умер актер Ирфан Кхан – звезда фильма "Миллионер из трущоб"

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Индия Китай Фото дня Вооруженные силы Украины Оружие Коронавирус в Украине Публикации
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