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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      "Тайфун" в Україні, "голий" протест і секретна благодійність: фото дня

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      Потужний "Тайфун"
      Потужний "Тайфун" / Фото Міноборони

      29 квітня 2020 року – епідемія коронавірусу залишається темою номер один. Але ми знайшли ще й інші цікавинки для традиційної рубрики "Фото дня".

      "Тайфун" над Одещиною

      Випробування снаряду
      Той самий "Тайфун-1" / Фото Міноборони

      На полігоні ЗСУ в Одеській області тривають масштабні ракетні навчання. 29 квітня там випробовували у стрільбі на максимальну дальність вітчизняні реактивні снаряди "Тайфун-1", повідомляє пресслужба Міноборони. Це нові боєприпаси калібру 122 мм, які прийдуть на зміну ще радянським реактивним снарядам "Град", бо мають значно кращі характеристики.

      До теми: Як українські військові здійснюють випробування ракетного комплексу "Нептун": фото

      Журавель повернувся

      Місто Ухань - пам'ятка Вежа жовтого журавля
      Уханці радіють відкриттю головної пам’ятки міста / Фото Xinhua

      На "батьківщині коронавірусу" – в китайському місті Ухань – відкрилася головна туристична пам'ятка – Вежа жовтого журавля. Щоправда, зараз доступні лише об'єкти на відкритому повітрі, пише Xinhua. Обмежують там і кількість відвідувачів – у головну будівлю впускають по 300 відвідувачів щопівгодини, і потрапити туди можна лише після онлайн бронювання. 

      Тим часом: В Китаї вже близько 600 людей отримали нову вакцину проти коронавірусу

      Голі та серйозні

      Учасник
      Один з учасників німецького "челенджу" / Фото соцмереж

      У Німеччині сотні лікарів влаштували "голий" протест. Таким чином (дуже незвичним для представників цієї професії) вони хочуть привернути увагу влади до нестачі індивідуальних засобів захисту – в першу чергу, медичних масок і захисних костюмів.

      Важлива новина! Німецькі вчені заявили, що частина населення може мати імунітет до COVID-19

      Як допомогти найбіднішим?

      Подарунок від актора Ааміра Хана
      Мішечки з дорогим секретом / Фото АР

      Відомий індійський актор Аамір Хан влаштував незвичну благодійну акцію, на якій роздав нужденним землякам лише по 1 кг борошна. Зважаючи, що подарунок не такий уже й великий, багато людей знехтували запрошенням і не прийшли на акцію. Але кожен, хто отримав мішечок борошна, знайшов там… 15 тисяч рупій (близько 5,3тисячі гривень!). Отже гроші отримали справді найбідніші – для кого нині навіть кілограм борошна дуже важливий.

      А тим часом сумна новина: Помер актор Ірфан Кхан – зірка фільму "Мільйонер з нетрів"

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Індія Китай Фото дня Збройні сили України Зброя Коронавірус в Україні Публікації
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