"Тайфун" в Україні, "голий" протест і секретна благодійність: фото дня

29 квітня 2020 року – епідемія коронавірусу залишається темою номер один. Але ми знайшли ще й інші цікавинки для традиційної рубрики "Фото дня".

"Тайфун" над Одещиною



Той самий "Тайфун-1" / Фото Міноборони

На полігоні ЗСУ в Одеській області тривають масштабні ракетні навчання. 29 квітня там випробовували у стрільбі на максимальну дальність вітчизняні реактивні снаряди "Тайфун-1", повідомляє пресслужба Міноборони. Це нові боєприпаси калібру 122 мм, які прийдуть на зміну ще радянським реактивним снарядам "Град", бо мають значно кращі характеристики.

До теми: Як українські військові здійснюють випробування ракетного комплексу "Нептун": фото

Журавель повернувся



Уханці радіють відкриттю головної пам’ятки міста / Фото Xinhua

На "батьківщині коронавірусу" – в китайському місті Ухань – відкрилася головна туристична пам'ятка – Вежа жовтого журавля. Щоправда, зараз доступні лише об'єкти на відкритому повітрі, пише Xinhua. Обмежують там і кількість відвідувачів – у головну будівлю впускають по 300 відвідувачів щопівгодини, і потрапити туди можна лише після онлайн бронювання.

Тим часом: В Китаї вже близько 600 людей отримали нову вакцину проти коронавірусу

Голі та серйозні



Один з учасників німецького "челенджу" / Фото соцмереж

У Німеччині сотні лікарів влаштували "голий" протест. Таким чином (дуже незвичним для представників цієї професії) вони хочуть привернути увагу влади до нестачі індивідуальних засобів захисту – в першу чергу, медичних масок і захисних костюмів.

Важлива новина! Німецькі вчені заявили, що частина населення може мати імунітет до COVID-19

Як допомогти найбіднішим?



Мішечки з дорогим секретом / Фото АР

Відомий індійський актор Аамір Хан влаштував незвичну благодійну акцію, на якій роздав нужденним землякам лише по 1 кг борошна. Зважаючи, що подарунок не такий уже й великий, багато людей знехтували запрошенням і не прийшли на акцію. Але кожен, хто отримав мішечок борошна, знайшов там… 15 тисяч рупій (близько 5,3тисячі гривень!). Отже гроші отримали справді найбідніші – для кого нині навіть кілограм борошна дуже важливий.

А тим часом сумна новина: Помер актор Ірфан Кхан – зірка фільму "Мільйонер з нетрів"