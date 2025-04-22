Папа Римский Франциск непублично помогал поставлять оружие Украине, – архимандрит Говорун

Папа Римский Франциск непублично помогал поставлять украинцам оружие, несмотря на собственный пацифизм, поскольку считал, что недостаточно ограничиваться гуманитарной поддержкой.

Об этом во вторник, 22 апреля, рассказал доктор философских наук, профессор Университетского колледжа Стокгольма, архимандрит Кирилл Говорун, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как Папа Франциск помогал Киеву

Папа Римский Франциск, который умер в понедельник, 21 апреля, несмотря на свои неоднозначные высказывания относительно войны в Украине, при жизни помогал Украине в обеспечении вооружением, сообщил архимандрит.

Он, в частности, помогал даже поставлять оружие украинцам, хотя делал это непублично. Но он понимал необходимость. Несмотря на свой пацифизм, о котором вы сказали в начале, который действительно был, он считал все равно, что Украине надо помогать не только красивыми словами и гуманитарной помощью, но и оружием,

– сказал Кирилл Говорун.

У него спросили, какие детали известны о подобной поддержке. В ответ архимандрит отметил лишь, что знает о помощи от неформальных источников. В то же время он предположил, что в ближайшее время будет появляться все больше такой информации.

"Мои источники и то, что я знаю об этой неформальной стороне деятельности Папы Франциска, это тот факт, что он действительно много помогал, в частности украинскому фронту. Мы будем узнавать об этом еще больше уже вскоре, я думаю, постепенно, но больше будем знать об этом", – добавил он.

К слову, напомним, что с 23 апреля каждый сможет попрощаться с Папой Франциском, когда его перенесут в базилику Святого Петра, где пройдет короткая молитва и Литургия Слова. Уже в конце этой недели Папу похоронят.