Польский президент Анджей Дуда даже подписал закон о строительстве вдоль границ мощной системы ограждений. Главная причина – большой поток нелегальных мигрантов.

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Беженцы стали гибридным оружием в руках режима Александра Лукашенко. Сотни людей силой прорывают заграждения из колючей проволоки, пытаясь попасть в Польшу.

Польша защищается от миграционного кризиса

На польско-белорусской границе устанавливают временные заграждения. Уже в 2022 году здесь появится почти 200-километровая "стена". В качестве образца взяли забор между Грецией и Турцией, а также другие схожие сооружения.

Опытом строительства технологических препятствий поделилась и Украина, ведь польскую стену планируют оборудовать видеокамерами и датчиками движения.

Справка. Стоимость проекта – около 400 миллионов евро. Кроме того, восточные границы Польши дополнительно усилят 750 пограничниками.

Такими мерами Варшава планирует обезопаситься от мигрантов, поток которых с наступлением холодов не уменьшается. Равно как и агрессивность нарушителей.



Польша прогнозирует, что количество мигрантов не уменьшится / Фото Interia Wydarzenia

В Европе убеждены, что уникальность "белорусского маршрута" состоит в том, что он создан и руководствуется самим государством. Речь идет об управлении самопровозглашенного президента Беларуси.

Лукашенко является предводителем мафии по контрабанде мигрантов,

– заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

В Украине также возможен наплыв мигрантов

Мнения экспертов относительно развития подобного сценария на украинских территориях разделились. Одни считают, что транзит нелегалов из Беларуси сложный и дорогостоящий.

Другие – настроены менее оптимистично. Мол, Минск уже накопил у себя критическую массу иностранцев. Если границы с Польшей, Литвой и Латвией перекроют, беженцев могут направить на юг.

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Украинские пограничники такого развития событий не исключают. Представитель Госпогранслужбы Юрий Ковальчук объяснил, что вся деятельность и активность организована и контролируется руководством Беларуси.

Если будет команда, тогда эти процессы перекинутся и на участок нашей границы с Беларусью,

– добавил Ковальчук.

Пограничникам известна тайная спецоперация

Это подтверждает и появившаяся в открытых источниках информация. Речь идет о якобы спланированной Минском спецоперации. Ее кодовое название "Пилигрим". Это именно тот сценарий, по которому иностранцев собираются направить в Украину.

"Нам известна эта информация. Мы тщательно анализируем ее каждый раз. Мы понимаем наши слабые стороны, где можно ожидать потоки", – объяснил представитель Госпогранслужбы.

Обратите внимание! По данным СМИ, белорусские спецслужбы уже разработали систему логистики и определили главные направления.

Фэйк это или нет – пока неизвестно. Однако белорусский участок сейчас активно усиливается. Туда дополнительно направляют около 8,5 тысячи пограничников, нацгвардейцев и полицейских, а также планируют привлечь авиацию.

В районе возле границы будут сосредоточены до 15 вертолетов, которые смогут быстро доставить спецподразделения в зону прорыва, если это будет необходимо. Денис Монастырский Министр внутренних дел Украины

Украина хочет опередить кризис

Параллельно отслеживаются и возможные каналы переправки иностранцев. Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что работают над лицами, ранее попадавшими в поле зрения в связи с процессами нелегальной миграции.

Это организаторы и перевозчики, а также места, где они могут содержаться и накапливаться.

– отметил он.

Ежегодная статистика задержаний мигрантов на украинских границах колеблется в пределах тысячи. Белорусский сегмент – один из самых спокойных.

На границе с Беларусью проблематика сегодня не является определяющей. В общей сложности за 9 месяцев задержали не более 1,5 десятка нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу – как на вход, так и на выход из Украины. Андрей Демченко Пресс-секретарь Госпогранслужбы

Пунктов для мигрантов мало

Но есть и другая проблема. В отличие от многих стран Европы и Азии, лагерей беженцев у нас никогда не было.

В Украине существует 3 пункта временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы. Пункты могут разместить около 600 человек, однако они обычно заполнены.

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Ситуация пока находится под контролем. Однако все может измениться. "Стену" на польско-белорусской границе планируют построить до начала лета 2022 года. Аналогичные намерения и в Литве и Латвии. Не исключено, что вскоре агрессивные отряды "пилигримов" появятся и на севере Украины.

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