Польський президент Анджей Дуда навіть підписав закон про будівництво вздовж кордону потужної системи загороджень. Головна причина – великий потік нелегальних мігрантів.
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Біженці стали гібридною зброєю в руках режиму Олександра Лукашенка. Сотні людей силою проривають загородження з колючого дроту, намагаючись потрапити до Польщі.
Польща убезпечується від міграційної кризи
Наразі на польсько-білоруському кордоні встановлюють тимчасові загородження. Уже 2022 року тут з'являться майже 200-кілометрова "стіна". За зразок узяли паркан між Грецією та Туреччиною, а також інші схожі споруди.
Досвідом зведення технологічних перепон поділилася й Україна, адже польський мур планують обладнати відеокамерами та датчиками руху.
Такими заходами Варшава планує убезпечитися від мігрантів, потік яких із настанням холодів не зменшується. Так само як і агресивність порушників.
Польща прогнозує те, що кількість мігрантів не зменшиться / Фото Interia Wydarzenia
У Європі переконані, що унікальність "білоруського маршруту" у тому, що він створений і керується самою державою. Мовиться про управління самопроголошеного президента Білорусі.
Лукашенко є ватажком мафії з контрабанди мігрантів,
– заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
В Україні також можливий наплив мігрантів
Думки експертів щодо розвитку подібного сценарію на українських теренах розділились. Одні вважають, що транзит нелегалів із Білорусі складний та вартісний.
Інші – налаштовані менш оптимістично. Мовляв, Мінськ уже накопичив у себе критичну масу іноземців. Якщо кордони з Польщею, Литвою та Латвією перекриють, біженців можуть направити на південь.
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Українські прикордонники такого розвитку подій не виключають. Представник Держприкордонслужби Юрій Ковальчук пояснив, що вся діяльність й активність організована і контролюється керівництвом Білорусі.
Якщо буде команда, то тоді ці процеси перекинуться і на ділянку нашого кордону з Білоруссю,
– додав Ковальчук.
Прикордонникам відома таємна спецоперація
Це підтверджує й інформація, яка вже з'явилася у відкритих джерелах. Мовиться про нібито сплановану Мінськом спецоперацію. Її кодова назва "Пілігрим". Це саме той сценарій, за яким іноземців збираються спрямувати в Україну.
"Нам відома ця інформація. Ми ретельно аналізуємо її кожного разу. Ми розуміємо наші слабкі сторони, де можна очікувати потоки", – пояснив представник Держприкордонслужби.
Фейк це чи ні – наразі невідомо. Однак білоруська ділянка зараз активно посилюється. Туди додатково направляють близько 8,5 тисяч прикордонників, нацгвардійців та поліціянтів, а також планують залучити авіацію.
У районі біля кордону будуть зосереджені до 15 вертольотів, які зможе швидко доставити спецпідрозділи в зону прориву, якщо це буде необхідно.
Україна хоче випередити кризу
Паралельно відстежуються і можливі канали переправлення іноземців. Представник Держприкордонслужби наголосив, що працюють над тими особами, які раніше потрапляли в поле зору у зв'язку з процесами нелегальної міграції.
Це організатори й перевізники, а також місця, де вони можуть утримуватися й накопичуватися,
– відзначив він.
Щорічна статистика затримань мігрантів на українських кордонах коливається в межах тисячі. Білоруський сегмент – один із найспокійніших.
На кордоні з Білоруссю проблематика сьогодні не є визначальною. Загалом за 9 місяців затримали не більше 1,5 десятки нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон – як на вхід, так і на вихід з України.
Пунктів для мігрантів є мало
Та є й інша проблема. На відміну від багатьох країн Європи та Азії, таборів біженців у нас не було ніколи.
В Україні існує 3 пункти тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби. Пункти можуть розмістити близько 600 осіб, проте вони зазвичай заповнені.
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Ситуація поки що під контролем. Проте все може змінитися. "Стіну" на польсько-білоруському кордоні планують збудувати до початку літа 2022 року. Аналогічні наміри й у Литви та Латвії. Тож не виключно, що незабаром агресивні загони "пілігримів" з'являться і на півночі України.
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