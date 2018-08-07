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Тайная организация Q: сможет ли она изменить власть США

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Тайная организация Q
Тайная организация Q / dictionary.com

Сын убитого президента – Джон Кеннеди-младший вырос и решил поднять знамя борьбы против "глубокого государства". В 1999 году он инсценировал собственную смерть, чтобы уйти в подполье и оттуда начать борьбу против преступности в США.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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Как отметил Яковина, Кеннеди-младший стал собирать вокруг себя команду патриотов – высокопоставленных военных и сотрудников спецслужб. "Свою "хорошую" организацию Кеннеди назвал Q. В правительстве США этой буквой (17 в латинском алфавите) обозначают высший уровень допуска к государственной тайне. Альтернативное название – QAnon (производное от Q и Anonymous)", – сказал политический обозреватель.

Восставший из мертвых сын президента Кеннеди, находясь в подполье, создал в Вашингтоне добрую тайную организацию для борьбы против злодейского мирового правительства. В 2016 году люди, которые входят в организацию Q, очень боялись, что на выборах президента победит Хиллари Клинтон – кандидат от мирового правительства. Чтобы этого не произошло, они даже были готовы устроить патриотический военный переворот и взять власть в свои руки,
– сказал Яковина.

По его словам, люди, которые верят в спасение человечества от "глубокого государства" посредством организации Q абсолютно уверены, что после этого сначала в США, а затем и во всем мире, наступит "рай земной".

И добавил, что в историю с Q верят уже миллионы людей. О ней день и ночь сообщают главные американские СМИ, хотя никто сейчас точно не знает, кто именно скрывается под именем Q.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 7 августа 2018

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Видеоблоги
Источник: 24 Канал
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