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Таємна організація Q: чи зможе вона змінити владу США

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Таємна організація Q
Таємна організація Q / dictionary.com

Син убитого президента – Джон Кенеді-молодший виріс і вирішив підняти прапор боротьби проти "глибокої держави". У 1999 році він інсценував власну смерть, щоб піти в підпілля і звідти почати боротьбу проти злочинності в США.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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Як зазначив Яковина, кенеді-молодший став збирати навколо себе команду патріотів – високопоставлених військових і співробітників спецслужб. "Свою "добру" організацію Кеннеді назвав Q. В уряді США цією буквою (17 в латинському алфавіті) позначають вищий рівень допуску до державної таємниці. Альтернативне назва – QAnon (похідне від Q і Anonymous)", – сказав політичний оглядач.

Повсталий з мертвих син президента Кеннеді, перебуваючи в підпіллі, створив у Вашингтоні добру таємну організацію для боротьби проти злочинницького світового уряду. У 2016 році люди, які входять в організацію Q, дуже боялися, що на виборах президента переможе Хілларі Клінтон-кандидат від світового уряду. Щоб цього не сталося, вони навіть були готові влаштувати патріотичний військовий переворот і взяти владу в свої руки,
– відповів Яковина.

За його словами, люди, які вірять в порятунок людства від "глибокої держави" за допомогою організації Q абсолютно впевнені, що після цього спочатку у США, а потім і в усьому світі, настане майже "рай земний". 

І додав, що в історію з Q вірять вже мільйони людей. Про неї день і ніч повідомляють головні американські ЗМІ, хоча ніхто зараз точно не знає, хто саме ховається під ім'ям Q.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 7 серпня 2018

Теги: Новини політики Новини США Новини України Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
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