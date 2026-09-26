Невестку – предпочли бы скрыть: какие секреты хранит семья командующего дальней авиацией России

Об этом говорится в материале 24 Канала.

Тайны семьи генерала Кувалдина

На публике генерал-майор старается выглядеть скромным человеком с не слишком дорогой машиной KIA Sportage 2013 года выпуска (гос. номер Т008НЕ64), не слишком большой квартирой площадью 88,7 кв. м в жилом комплексе "Ренессанс" в московском районе Сокольники, а также двумя земельными участками с домами в зоне отдыха под Энгельсом.

При этом на имя супруги генерал-майора не зарегистрировано никакой дополнительной недвижимости, как и на имя младшего сына Максима, родившегося 03.01.2010 года.

Старший сын Никита тоже официально не имеет ни квартир, ни домов. Он живет в Рязани и служит в дальней авиации помощником командира самолета-заправщика Ил-78 на авиабазе "Дягилево".

В то же время на его имя зарегистрированы два предприятия – ООО "Строительно-транспортная организация "Лидер" и ООО "Ремстройснабтранс", но оба едва выживают.

Расследователи установили, что 33-летний Кувалдин в свободное от работы время играет в компьютерные игры и, по крайней мере, до конца 2025 года пачками скупал нижнее белье на сайте итальянского бренда Incanto.

Для личных целей сын командира дальней авиации пользуется почтой с многозначительным ником – mr.az0t@mail.ru. Именно так он подписывается и во многих играх.

А вот собственную невестку семья предпочла бы скрыть. Личность стилистки Ксении Андреевны Кувалдиной (Киреевой) фигурирует в базах данных российских правоохранительных органов как экстремистка и поклонница Навального.

По всей видимости, она была подписана на "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального, делала пожертвования на его деятельность, а также была зарегистрирована на сайте оппозиционера как участница митингов.

Напомним, что по приказу Кувалдина в мае 2025 года был подписан документ о переоборудовании государственного медицинского самолета Ил-76ТД в командно-штабный борт для обслуживания полетов высшего командования дальней авиации. Фактически борт переоборудовали для тусовок генералов.