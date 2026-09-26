Невістку – воліли б приховати: які таємниці має сім'я командувача дальньої авіації Росії

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

Таємниці родини генерала Кувалдіна

На людях генерал-майор намагається виглядати як скромний персонаж із не дуже дорогою автівкою KIA Sportage 2013 року випуску (держномер Т008НЕ64), не дуже великою квартирою на 88,7 квадрата у житловому комплексі "Ренесанс" у московському районі Сокольники, а також двома земельними ділянками з будинками у зоні відпочинку під Енгельсом.

При цьому на дружину генерал-майора не записано ніякої додаткової нерухомості, як і на молодшого сина Максима 03.01.2010 року народження.

Старший нащадок Микита теж офіційно не має ані квартир, ані будинків. Він живе у Рязані й служить у дальній авіації помічником командира заправника Іл-78 на авіабазі "Дягілево".

Водночас на нього зареєстровано два підприємства – ООО "Строительно-транспортная организация "Лидер" та ООО "Ремстройснабтранс", але обидва – ледь виживають.

Розслідувачі встановили, що 33-річний Кувалдін у вільний від роботи час грає у комп'ютерні ігри та принаймні до кінця 2025 року пачками скуповував спідню білизну на сайті італійського бренду Incanto.

Для особистих цілей син командира дальньої авіації користується поштою з багатозначним нікнеймом – mr.az0t@mail.ru. Саме так він підписується й у багатьох іграх.

А от власну невістку сім'я воліла б приховати. Особа стилістки Ксенії Андріївни Кувалдіної (Кирєєвої) помічена у базах даних російських правоохоронців як екстремістка та фанатка Навального.

Схоже, вона була підписана на "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального, робила донати на його роботу, а також була зареєстрована на сайті опозиціонера як учасниця мітингів.

Нагадаємо, що за наказом Кувалдіна у травні 2025 року було підписано документ про переобладнання державного медичного літака Іл-76ТД на командно-штабний борт для обслуговування польотів вищого командування дальньої авіації. Фактично борт переобладнали для тусовок генералів.