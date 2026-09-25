Російські військові командири топрівня аж ніяк не можуть почувати себе у повній безпеці. Хоч після спроби "бліцкригу" 2022 року вони вже не ведуть особисто в атаку загони окупантів, а перебувають далеко від лінії бойового зіткнення, небезпека чекає на них у будь-якому місці: й у ресторані під час святкування ювілею, й у ретельно законспірованому місці в тилу на окупованій території, й навіть у власному дворі від припаркованої автівки.

Усвідомлення того факту, що рано чи пізно їх наздожене замінований самокат, змушує російський генералітет звертатися до послуг приватної особистої охорони. Це стосується навіть тих, кому за посадою тілоохоронців забезпечує держава, адже довіри до них особливої ні в кого з генералів нема. Та й до порад ФСОшників так чи інакше доводиться дослухатися, а найманці виконуватимуть усі забаганки роботодавця.

То ж і доводиться багатьом російським генералам жити у постійному напруженні в очікуванні вибухових пригод. Як показує практика, лише одиничні представники вищого російського військового командування здатні "залягти на дно", змінювати адреси проживання та відмовитися від свого звичайного способу життя. Гулянки у ресторанах, ночівлі у готелях із коханками та навіть спонтанні подорожі на вікенд до будь-яких курортних міст Росії – усі ці ознаки сибаритського існування цілком притаманні російському генералітету. За яскравий приклад можна взяти командувача дальньої авіації військово-повітряних сил країни-агресорки, генерал-майора Сергія Кувалдіна.

Редакція 24 Каналу отримала інформацію про богемне життя воєнного злочинця. Про перебудову літака для евакуації поранених на лакшері-борт для командування дальньої авіації, польоти на відпочинок із коханками, а також інші секрети Кувалдіна, читайте у матеріалі.

Віддав наказ атакувати "Охматдит", воював у Чечні, Грузії та Сирії. Що відомо про бойовий шлях Сергія Кувалдіна

Генерал-майор Кувалдін (за даними Manticore, має паспорт 6311 /781254, виданий 5 липня 2012 року УФМС Росії по Саратовській області у м. Енгельсі) є професійним військовим злочинцем. Після закінчення Тамбовського вищого військового авіаційного училища льотчиків у 1988, офіцер одразу почав служити помічником командира літака Ту-22 у 52-му важкому бомбардувальному полку.

Під час Першої російсько-чеченської Кувалдін вже був командиром стратегічного бомбардувальника й брав безпосередню участь у бойових діях. 200-й важкий бомбардувальний авіаційний полк та 326-та важка бомбардувальна авіаційна дивізія, де під час Другої чеченської Кувалдін служив командиром авіаційного загону та заступником командира авіаційної ескадрильї, відіграли ключову роль у знищенні Грозного.

Під час російської агресії у Грузії офіцер керував штабом 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, один із бортів якої брав участь у бойових діях. А у Сирії воєнний злочинець розкрився на повну силу як командир 326-го важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Під його керівництвом впевнені у своїй безкарності злочинці пускали крилаті ракети Х-101 по цивільних об'єктах з Каспійського та Середземного морів. Саме тоді кати активно застосовували тактику подвійних ударів по лікарнях, житлових кварталах, хлібозаводах та школах. Згодом вони повторять її в Україні.

Увесь бойовий шлях Кувалдіна до 2022 року фактично можна вважати підготовкою до повномасштабного нападу на Україну. Велику війну генерал-майор зустрів на посаді начальника штабу-першого заступника командувача Дальньої авіації. Тобто особисто займався організацією масованих ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації по нашій території: оперативним плануванням, доведенням наказів до підлеглих, координацією між пунктами управління та підрозділами.

Фактично саме цей злочинець є відповідальним за удари по цивільній інфраструктурі так само як і вище військово-політичне керівництво Росії, й усі інші службовці Дальньої авіації від технічних працівників аеродромів до безпосередньо пілотів.



Сергій Кувалдін – професійний кат та вбивця / Фото з офіційного сайту Дальньої авіації Росії

Серед офіційно задокументованих злочинів, що вчинив чинний командувач Дальньої авіації країни-агресорки, – обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року.

Згідно з даними слідства, тоді Кувалдін (був на посаді начштабу Дальньої авіації), виконуючи наказ вищого керівництва (Сергія Кобилаша), координував дії ввірених йому підрозділів під час ракетного обстрілу України. Саме за його наказом екіпаж Ту-95МС зі складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС Росії здійснив пуск ракети Х-101, що зруйнувала корпус токсикології, а також пошкодила ще чотири будівлі лікарні "Охматдит", включно з відділенням інтенсивної терапії.

Через два тижні після удару по "Охматдиту" за погодженням із Путіним, міністр оборони Росії призначив Кувалдіна керівником Дальньої авіації, то ж можна навіть стверджувати, що цинічне бомбардування головної дитячої лікарні України було таким собі остаточним підтвердженням "кваліфікації" фахівця. Адже нічого іншого, крім здатності до холоднокровного терору, у Кремлі від своїх воєначальників і не чекають.

Командир 22-ї дивізії та підлеглий Кувалдіна – генерал-майор Микола Варпахович – також отримав підозру, нині має шанс уникнути суду, оскільки на початку вересня отримав декілька пострілів в обличчя від невідомих.

Літак для медичної евакуації переробили на борт для генеральських тусовок

Оскільки й до підвищення Кувалдін обіймав неабияку посаду, й був заступником керівника всією стратегічною авіацією, призначення не так сильно вплинуло на його життя та існування родини. Генерал-майор для своїх дітей та дружини залишився таким самим зразковим сім'янином, що постійно пропадає на "складній та відповідальній роботі".

Однак далеко не завжди відсутність командувача дальньою авіацією вдома пов'язана з організацією чергового масованого обстрілу. Як свідчать дані з переміщень Кувалдіна, він вкрай часто зупиняється не у власній квартирі №38 по вулиці Матроська Тиша, будинок 12, а у номері п'ятизіркового Radisson Royal Hotel.

Втім, проведення поодиноких ночей із повіями – ніщо у порівнянні з масштабами гулянок, які офіційно організував та легалізував генерал-майор для себе та найближчих колег. Саме за його наказом у травні 2025 року було підписано документ про переобладнання державного медичного літака Іл-76ТД на командно-штабний борт для обслуговування польотів вищого командування дальньої авіації.

Літак, що раніше виконував евакуаційні польоти з доставки важкопоранених до спеціалізованих лікарень, на якому було встановлено новітню апаратуру для проведення складних операцій, переобладнали на борт для тусовок генералів. З окремими кабінетами, кімнатами з двоспальними ліжками, власним клімат-контролем та шкіряними масажними кріслами. Їдальня літака розташована на місці, де раніше був стіл для надання екстреної допомоги, та являє собою залу зі столом на 12 осіб.

Причому салон для перебування VIP-пасажирів, як вказано у документі, має бути повністю звукоізольовано від місця перебування обслуговуючого персоналу.

Дивіться фото положення про переобладнання санітарно-евакуаційного літака Ил-76ТД на борт для еліти дальньої авіації:

Виконавцем робіт із переобладнання літака вказана цивільна компанія "Авіакон Цитотранс", що спеціалізується на виконанні комерційних вантажних рейсів. Втім, ця фірма взагалі не здійснює цивільні перевезення: її замовником є російський уряд. Так, посадовці Управління контролю за іноземними активами США у підсанкційному звіті вказали, що "Авіакон" діє в інтересах державного "Рособоронекспорту".

Літаки Іл-76ТД, що входять у парк компанії, юридично належать саме їй, однак здійснюють польоти виключно на замовлення кремлівських військових. У випадку з бортом RA-76834 – на замовлення топів Дальньої авіації ВКС РФ. І в цьому нема нічого дивного, адже, як виявляється, подорожі з коханками військовими літаками – "нормальна" практика для офіцерів російських ВКС.

Варто згадати хіба гучний скандал за участі блогерки з Єкатеринбурга Марії Шалаєвої, яка полетіла зі своїм "папіком" вантажним Іл-76 у непрацюючий аеропорт Ростова, й виклала все у соцмережі.

Дивіться відео з польоту Шалаєвої вантажним військовим бортом:

Десь на таких літаках подорожували у "відрядження" до Сочі та Анапи генерали Дальньої авіації разом зі своїми коханками. Принаймні так було до того, як Кувалдін віддав прямий наказ здерти з евакуаційного борта усе медичне спорядження й перетворити Іл-76 на справжній party jet для обраних. Генералам не потрібні врятовані солдати, реанімаційні блоки та операційні у літаках, їхній інтерес – полетіти куди завгодно у компанії повій за кошти Міністерства оборони РФ.

Тож зовсім не дивно, що борт RA-76834 геть не знає простоїв. Лише з 17 по 23 вересня 2026 року він здійснив аж 11 перельотів до різних азійських країн. Хтось із командування дальньої авіації побував у Таджикистані, Казахстані, Індії, Малайзії, В'єтнамі, Лаосі, на Філіппінах та в інших державах. Такий собі тріп дружніми землями, де воєнних злочинців не затримають за геноцидні обстріли України.



Розклад польотів Іл-76ТД із бортовим номером RA-76834 / Скриншот із сервісу Flightradar

Обслуговують високе начальство цивільні працівники Aviacon Zitotrans: командири Павло Мерлінов і Дмитро Точилов, другий пілот Максим Ломикін, штурман Альберт Кужаков, бортінженер Роман Посевін, бортрадист Денис Суслов, бортоператори Дмитро Єрохін, Леонід Фурман і Сергій Лукашин, а також Сергій Мінеєв і Роман Симонов як інженерно-технічний персонал.



Список членів екіпажу RA-76834 / Скриншот із внутрішньої документації Aviacon Zitotrans

Екіпаж повітряного судна після того, як керівництво Дальньої авіації змінило його призначення, не змінився. Хіба для безпосереднього обслуговування важливих пасажирів почали додавати стюардес. Втім, останні постійно міняються залежно від точки вильоту літака й настрою VIP-гостей, які самі ж обирають бортпровідниць перед польотами.

Син mr.az0t@ і невістка-екстремістка: таємниці родини Кувалдіних

Якщо не знати про подвійне розгульне життя 59-річного командира Дальньої авіації Росії, його явно не можна назвати сибаритом. На людях генерал-майор намагається виглядати як скромний персонаж із не дуже дорогою автівкою KIA Sportage 2013 року випуску (держномер Т008НЕ64), не дуже великою квартирою на 88,7 квадрати у житловому комплексі "Ренесанс" у московському районі Сокольники, а також двома земельними ділянками з будинками у зоні відпочинку під Енгельсом.

На дружину генерал-майора не записано ніякої додаткової нерухомості, як і на молодшого сина Максима 03.01.2010 року народження.

Старший нащадок воєнного злочинця Микита (паспорт серії 6313 №970565, виданий 11.01.2014 відділом УФМС Росії по Саратівській області у місті Енгельс) так само офіційно не має ані квартир, ані будинків. Він живе у Рязані й служить у дальній авіації помічником командира заправника Іл-78 на авіабазі "Дягілево".

Паралельно з цим на Микиту Сергійовича зареєстровано два підприємства – ООО "Строительно-транспортная организация "Лидер" та ООО "Ремстройснабтранс". Втім, обидві компанії буквально ледь виживають. Можливо, бо сину генерал-майора не дуже хочеться працювати та розвивати власний бізнес, адже тато його забезпечить.

Тому у вільний від роботи час 33-річний Кувалдін грає у комп'ютерні ігри та принаймні до кінця 2025 року пачками скуповував спідню білизну на сайті італійського бренду Incanto. За минулий рік помічник командира заправника Іл-78 купив щонайменше 18 жіночих комплектів білизни максимального розміру XL. При тому, що його дружина носить М.



Для особистих цілей син командира дальньої авіації користується поштою з багатозначним нікнеймом – mr.az0t@mail.ru. / Скриншот із бази Incanto.eu

Що хотів сказати офіцер ВКС, коли реєстрував таку електронну пошту, невідомо. Судячи з усього, подібний нікнейм, на думку Кувалдіна-молодшого, має його якось характеризувати, оскільки саме так він підписується у багатьох іграх.

Втім, якщо любов до носіння жіночої білизни чи інші вподобання можуть вважатися цілком нормальними й для представників Дальньої авіації Росії, та для ВКС в цілому, є те, що командувач дальньої авіації волів би приховати, – власну невістку.

Річ у тім, що особа стилістки Ксенії Андріївни Кувалдіної (Кирєєвої) помічена у базах даних російських правоохоронців як екстремістка та фанатка Навального.



Невістка командувача дальньої авіації Росії підтримує ліберальну опозицію / Скриншот однієї з баз даних

Відповідна приписка означає, що людина була підписана на "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального, робила донати на його роботу, а також була зареєстрована на сайті опозиціонера як учасниця мітингів.

Путінські силовики використовують цю базу для репресій та подають сам факт перебування у ній як офіційні докази у суді у справах за участь в екстремістських організаціях. Тож такою спорідненістю Сергій Кувалдін явно не пишається. Адже у сучасній Росії будь-які зв'язки з такими "неблагонадійними" громадянами можуть стати навіть приводом для оголошення ворогом народу. Або для кривавої кругової поруки та шантажу й участі в нових воєнних злочинах.