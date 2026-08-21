Кремль завжди вкладав мільярди доларів у те, щоб просувати світом свою "виняткову культуру". Мовляв, зрозуміти загадкову російську душу здатні лише обрані, твори Толстого та Достоєвського буцімто стали неймовірним внеском у розвиток літератури, а школа балету – це "світове надбання". Усі ці наративи Москва просувала десятиліттями, будувала цілі мережі ЗМІ, відправляла лобістів, закохувала в себе "корисних ідіотів" і підкупляла західних експертів.

Насправді ж ця підбірка "Толстоєвських", "Лебединого озера" та Врубеля існує винятково для експорту м'якої сили для країн Заходу. Для власного споживача Кремль вибудовував зовсім інші підходи з шаленим побєдобєсієм, російським шовінізмом, заявами про "можем повторить" і піснями на кшталт "Я русский". Російській владі вкрай вигідно, щоб пересічний громадянин не фанатів від Чайковського, а був неосвіченим, холоднокровним вбивцею та носієм так званих скрєп. Над формуванням цієї глибинної культури населення працюють усі російські телеканали, політологи та спецслужбісти.

Додатково у кожному виді збройних сил Росії існують професійні військові психологи або так звані замполіти, чиє завдання полягає у винищенні в особового складу всього людського, перетворенні звичайного імперця на холоднокровного вбивцю, здатного з легкістю закатувати хоч жінку, хоч дитину. Результати їхньої страшної роботи ми бачили в Бучі, Ірпені та інших українських містах і селах.

Паралельно з цим працюють над думками окупантів будинки офіцерів та військові клуби. У цих закладах організовують різноманітні культурні заходи у частинах, поїздки артистів на фронт тощо.

У Військово-космічних силах (ВКС) країни-агресорки діє так званий Центральний офіцерський клуб (ЦОК), яким керує заслужений працівник культури Росії 57-річний Володимир Сергійович Лужбін (за даними Manticore, має паспорт 4514 / 816072, виданий 13 жовтня 2014 року відділенням УФМС Росії по місту Москві по району Косино-Ухтомський). Як і його колега-замполіт Олександр Бессарабов, Лужбін виявився справжнім носієм "традиційних цінностей": за маскою зразкового сім'янина та інтелігента приховується істеричний гомосексуал, що здатен погрожувати своїм коханцям, а також примушувати до сексу артистів, шантажуючи не найняти їх виступити на якомусь черговому параді.

Редакція 24 Каналу від джерел в українських спецслужбах отримала дампи особистих листувань російського культурного діяча, а за сумісництвом – фахівця з методики навчання та виховної роботи московської старшої школи "Університетський коледж". Які таємниці приховує головний організатор концертів та інших заходів культури російських ВКС – читайте у розслідуванні 24 Канала. Обережно, воно під грифом "18+".

Концерти, корпоративи, участь у "СВО"

Для початку варто розповісти, навіщо росіянам взагалі потрібен Центральний офіцерський клуб військово-космічних сил (ЦОК ВКС РФ), а також які обов'язки в ньому виконує Володимир Лужбін. Сам заклад являє собою чимале приміщення у центрі Москви з концертною та банкетною залами, які можна взяти в оренду.

Працівники центрального офіцерського клубу опосередковано керують ще й будинками культури в Армавірі, селищі Сеща Брянської області, Мирному, Плесецьку Архангельської області, Шайковці Калузької області, смт Серишеве Амурської, Жуковському районі Калузької, селищі Ногінськ-9 Московської – у всіх цих населених пунктах розташовані великі гарнізони військово-космічних сил.

Основним завданням Центрального офіцерського клубу є пропаганда – організація культурних заходів для військовослужбовців ВКС (які, за задумом командування, мають послухати концерт, а потім полетіти обстрілювати Україну з літаків стратегічної авіації). Лужбін та його підлеглі проводять концерти та курують діяльність різноманітних творчих бригад. Тобто фактично Лужбін відповідає за те, кому саме віддати приміщення в оренду, а також, хто з артистів виступатиме на концертах, організованих у рамках побєдобєсія чи інших свят.



Володимир Лужбін знає всіх, хто може заспівати "День победы" / Фото з листувань керівника ЦОК ВКС Росії

Крім того, начальник ЦОК ще й обирає підрядників для оформлення сцени, встановлення додаткової апаратури, організації кейтерингу тощо.



Річниці авіації, День Росії, День перемоги – привід непогано заробити / Скриншот з листування Лужбіна

Крім того, можна із впевненістю сказати, що у Росії сформувався цілий пул співаків і танцюристів, що спеціалізуються на побєдобєсній темі. Збиті льотчики російської естради, артисти, що не досягли ніякого успіху в особистій кар'єрі, свого часу зрозуміли просту річ: якщо змінити репертуар і виконувати те, що потрібно державі, можна непогано заробляти. І почали вчити пісні Другої світової, ставити номери про дідів, які воювали, і нацистів, що вбивали.

Якщо для пересічних артистів сезон найбільшого заробітку припадає на Новий рік, то для пулу побєдобєсних – це 9 травня. Ледве не щодня десятки осіб пишуть Лужбіну щодо майбутнього Дня перемоги, надсилають свої музичні демо та просять внести їх до якоїсь програми. Чи то на поїздки окупованими територіями України, чи на участь у концертах у самій Росії.



Ніколай Рябуха – типовий представник побєдобєсного пулу російських артистів / Скриншот із пошти Лужбіна

Деякі виконавці, як, наприклад, співачка Анірі, навіть мають офіційні медалі від Міністерства оборони РФ "Участник СВО". Такі нагороди видають артистам, що катаються по прифронтових територіях і виступають для окупантів. Таких митців буквально називають членами агітбригади, тобто агітаційної бригади. Це поняття ще 1920-х років, тобто сучасні російські пропагандисти використовують термінологію часів Леніна та Сталіна.



Поки одні учасники СВО гинуть на фронті, інші отримують бойові медалі за спів / Скриншот із листування Лужбіна

Охочих виступати на концертах та отримати гонорари від ВКС так багато, що запитами та проханнями забита вся особиста пошта посадовця. І це зовсім не дивно, оскільки гроші, які держава виділяє на проведення пропагандистських заходів, є непоганими за російськими мірками.

Наприклад, за ведення так званого святкового марафону "Салют перемоги" на Київському вокзалі Москви у 2020 році співачка Оксана Симон отримала 120 тисяч рублів. П'ятьом артистам зі складу гурту "Группа "Губерния" и "Алексей Петрухин" за 30 хвилин виступу виділили по 30 тисяч на кожного. Цілком нормальні гонорари як для пересічного концерту і для курсу рубля 6 років тому.



Частина програми з гонорарами артистів на виступ 9 травня 2020 року / Скриншот із листування Лужбіна

Заходів, що організовує Центральний офіцерський клуб ВКС Росії, буває понад 300 на рік. Сюди входять як великі концерти та фестивалі, присвячені 23 лютого (день армії РФ – 24 Канал), дню перемоги й іншим святковим для Кремля датам, а також більш дрібні за бюджетами конкурси та дитячі пропагандистські івенти.

Загального бюджету, яким оперує ЦОК ВКС, у відкритому доступі нема. Утім, навіть попередні підрахунки показують цифру в cотні мільйонів рублів, якими оперує особисто Лужбін для проведення організації подій. Тож, цілком зрозуміло, у нього є багато улюблених підрядників та артистів, які за багато років плідної співпраці знайшли варіант, як можна віддячити роботодавцю. Мова про так звані відкати – відсоток від вдалої угоди, укладеної непрозоро.



Забезпечив перемогу підряднику – маєш відкат / Скриншот із листування Лужбіна

Універсальний актив: таємне життя очільника ЦОК ВКС

Сам Лужбін цінує в артистах зовсім не патріотичність, красивий спів і навіть не обов'язкові відкати за найм їх на роботу. Існує в цього носія "традиційних цінностей" і цілком потаємне життя, про яке не знають ані керівники, ані родичі.

Володимир Сергійович страшенно залежний від сексуальних стосунків із чоловіками. Заради можливості заспівати пісні про дідів і отримання трохи більших гонорарів, улюблені артисти Лужбіна надають йому відповідні послуги. Такий собі "скрєпний бартер". Про це свідчить листування Лужбіна з російськими митцями.

Крім того, з 2013-го року заслужений діяч культури є постійним та активним відвідувачем різноманітних сайтів знайомств для чоловіків. На mamba.ru, dating.ru та transex.ru він мав аккаунт, підв'язаний під номер телефону +79168116131 та пошту 89168116131@mail.ru, а от на love.ru його обліковий запис поки що є активним.

Наразі у профілі з ім'ям ВЛАДИМИР Лужбин представляється 49-річним москвичем, який шукає жінку, однак ще нещодавно його аккаунт був названий Светланой, що хоче стосунків із чоловіками. Жодні особи протилежної статі його, звісно, не цікавлять, як і дружина Ірина Михайлівна 24 серпня 1973 року народження, 14-річний шлюб із якою є більше прикриттям для очільника ЦОК.

У численних листуваннях із користувачами профільних сайтів Лужбін майже завжди був ініціатором листування та одразу ж переходив до пропозицій інтиму.

Дивіться фото листувань Владіміра Лужбіна з відвідувачами сайтів знайомств (18+):

У листуваннях начальник ЦОК ВКС Росії вказував, що в сексі він є універсальною стороною, яка більше віддає перевагу активній ролі.



Універсальний скрєпний діяч / Скриншот із листування керівника Центрального офіцерського клубу ВКС Росії Владіміра Лужбіна

Не цурався носій російської культури в маси і кохання за гроші. У 2014 – 2017 роках для нього було нормою сплатити 3 – 4 тисячі рублів за зустріч з іншими геями.

Масаж із доповненнями, 18+ / Скриншот із листування Лужбіна

Щоправда, пан Лужбін майже завжди намагався поторгуватися за цінник.

За 5 тисяч дорого / Скриншот із листування Лужбіна

Певна річ, усі спілкування керівника ЦОК ВКС містили безліч інтимних фотографій. І які Лужбін надсилав потенційним партнерам, і якими вони ділилися з ним.

Дивіться фото з листувань начальника ЦОК ВКС Росії Володимира Лужбіна з коханцями (18+):

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Бували у гідного представника російських Військово-космічних сил і серйозні стосунки, але тривали вони не так довго. У 2016-му організатор пропагандистських концертів зустрічався з дизайнером Володимиром Дегтярьовим. Однак довго поєднувати роботу, дружину та стосунки Лужбін не зміг, тому пара швидко розійшлася.

Ображений Дегтярьов якийсь час погрожував колишньому викрити його орієнтацією, але з часом конфлікт між чоловіками зійшов нанівець і вони припинили спілкуватися.



Володимир Дегтярьов погрожував своєму коханцю викриттям / Скриншот із соцмереж

Набагато серйознішими були стосунки Лужбіна з іншим працівником ЦОК Віталієм Марковим, який прийшов на роботу до культурного закладу у 2020 році у віці 26.



Марков обіймав у ЦОК пересічну господарську посаду, але припав до серця шефу / Скриншот із сервісу Manticore

Молодий гомосексуал швидко зійшовся з начальником, і між ними закрутився настільки палкий роман, що Марков із завідувача складом перетворився на зірку ЦОК і власника "почесного" титулу "голосовий двійник Юрія Шатунова" (дуже популярний в часи пізнього СРСР співак, учасник гурту "Ласковый май" – 24 Канал).



Спеціальний гість – коханець шефа / Скриншот афіші конкурсу "Краса ВКС 2022"

Стосунки між чоловіками були настільки міцними, що Лужбін навіть преписав на коханця половину квартири на вулиці Лухманівська в Москві.



Шеф у цікавий спосіб розв'язав квартирне питання із завскладом / Скриншот із сервісу Manticore

А також вказував Маркова особою, якій дозволено сідати за кермо його обох Toyota RAV 4 2018 і 2021 років випуску.



Вони просто дружили (с) / Скриншот із сервісу Manticore

Однак довго спільно вкладатися у культуру побєдобєсія парі не судилося, оскільки 7 вересня 2025 року Марков несподівано помер, і відтоді Лужбіну тільки й залишається, що розповідати про міцну дружбу між ними на вечорах пам'яті мертвого голосового двійника Шатунова (той помер у 2022-му від інфаркту у віці 49 років).

Утім, за даними українських спецслужб, начальник ЦОК не довго сумував щодо втрати, і майже миттєво повернувся до своїх улюблених занять – безладного сексу з випадковими чоловіками та не менш випадковими артистами, які потребують державних гонорарів.

Такий він, заслужений працівник культури Російської Федерації, носій "духовних скрєп" і так званих традиційних цінностей, потребою захисту яких Росія буквально обґрунтовує агресію проти України.