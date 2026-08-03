Того дня він саме відзначав свій день народження. Інформацію про це зібрало видання Astra, яке позиціонує себе як опозиційне.

Що відомо про святування в московському ресторані, яке закінчилося вибухом?

Мер Москви Сергій Собянін назвав подію "жорстоким терористичним актом". Очевидці стверджували, що в ресторані святкували день народження генерала. Пізніше в мережі з'явилися фото із заходу, на одному з яких можна було побачити напис "Александр 55".



Фото із святування дня народження / Astra

Російські пропагандисти та блогери припускали, що ціллю вибуху міг бути високопоставлений військовий. Журналіст Олег Кашин висунув версію, що ювілей міг відзначати саме генерал-полковник Олександр Чайко, якому 27 липня виповнилося 55 років.

До речі, про це, що ціллю вибуху у Москві міг бути командувач Повітряно-космічних сил Росії Чайко, написав і Сергій Стерненко. Він також розвинув версію про підривницю. Жінка нібито намагалася пронести вибухівку в ресторан, проте її не пустили.

Водночас сам генерал не відповів на дзвінки журналістів, а його знайомі та родичі, з якими вдалося зв'язатися, не стали коментувати інформацію про його можливий стан.

Ймовірний син Чайка Юрій, який, за даними журналістів, має звання майора юстиції та працює військовим слідчим, також не виходив на зв'язок. При цьому, донька Чайка Марія, теж могла постраждати від вибуху. Вона нібито отримала тяжкі травми.

За іншими повідомленнями, серед гостей закритого заходу могли бути високопоставлені співробітники ФСБ, генерали Міноборони країни-агресорки, депутати та чиновники.

Зазначається, що оренда всього ресторану могла коштувати близько 9 мільйонів рублів, а за безпекою стежили співробітники ФСО. Один із них загинув унаслідок вибуху.

Хто такий Олександр Чайко?

Олександр Чайко з 2019 року командував російським угрупованням військ у Сирії, а з листопада 2021-го до липня 2022 року очолював Східний військовий округ.

У 2022 році він керував наступом російських військ на Київ. У березні Європейський Союз запровадив санкції проти Чайка та ще восьми російських командирів.

Їх пов'язують із вбивствами цивільних у Бучі Київської області під час російського вторгнення у березні 2022 року, коли Чайко якраз очолював Східний військовий округ.



Олександр Чайко / Фото росЗМІ

Раніше генерала також згадували у звіті розвідки однієї з європейських країн. Згідно з ним, після розбіжностей між російськими силовими структурами під час закритої наради щодо українських атак на високопоставлених військових Росії Володимир Путін нібито розпорядився посилити охорону Чайка та приставити до нього співробітників ФСО.