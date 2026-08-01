Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Які нові деталі вибуху у ресторані у центрі Москви стали відомі?

У національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що в ресторані Balzi Rossi був підірваний саморобний вибуховий пристрій.

За версією відомства, бомбу до будівлі намагалася пронести невідома жінка, яку на вході зупинив охоронець – обидва загинули під час вибуху. Третім загиблим став один з відвідувачів.

У НАК також уточнили, що всього поранень унаслідок підриву вибухового пристрою зазнала 21 людина.

ЗМІ також ширять інформацію, що вибуховий пристрій спрацював на веранді "на момент виходу VIP-персони з автомобіля з мигалкою". Незалежних підтверджень цієї інформації немає.