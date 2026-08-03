В тот день он как раз отмечал свой день рождения. Информацию об этом собрало издание Astra, позиционирующее себя как оппозиционное.

Что известно о праздновании в московском ресторане, закончившемся взрывом?

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал происшествие "жестоким террористическим актом". Очевидцы утверждали, что в ресторане праздновали день рождения генерала. Позже в сети появились фото с мероприятия, на одном из которых можно было увидеть надпись "Александр 55".



Фото с празднования дня рождения / Astra

Российские пропагандисты и блогеры высказывали предположение, что целью взрыва мог быть высокопоставленный военный. Журналист Олег Кашин выдвинул версию, что юбилей мог отмечать именно генерал-полковник Александр Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет.

Кстати, о том, что целью взрыва в Москве мог быть командующий Воздушно-космическими силами России Чайко, написал и Сергей Стерненко. Он также развил версию о взрывнице. Женщина якобы пыталась пронести взрывчатку в ресторан, однако ее не пустили.

В то же время сам генерал не ответил на звонки журналистов, а его знакомые и родственники, с которыми удалось связаться, не стали комментировать информацию о его возможном состоянии.

Предполагаемый сын Чайки Юрий, который, по данным журналистов, имеет звание майора юстиции и работает военным следователем, также не выходил на связь. При этом дочь Чайки Мария тоже могла пострадать от взрыва. Она якобы получила тяжкие травмы.

По другим сообщениям, среди гостей закрытого мероприятия могли находиться высокопоставленные сотрудники ФСБ, генералы Минобороны страны-агрессора, депутаты и чиновники.

Отмечается, что аренда всего ресторана могла стоить около 9 миллионов рублей, а за безопасностью следили сотрудники ФСО. Один из них погиб в результате взрыва.

Кто такой Александр Чайко?

Александр Чайко с 2019 года командовал российской группировкой войск в Сирии, а с ноября 2021-го по июль 2022 года возглавлял Восточный военный округ.

В 2022 году он руководил наступлением российских войск на Киев. В марте Европейский Союз ввел санкции против Чайко и еще восьми российских командиров.

Их связывают с убийствами мирных жителей в Буче Киевской области во время российского вторжения в марте 2022 года, когда Чайко как раз возглавлял Восточный военный округ.



Александр Чайко / Фото российских СМИ

Ранее генерала также упоминали в отчете разведки одной из европейских стран. Согласно ему, после разногласий между российскими силовыми структурами во время закрытого совещания по поводу украинских атак на высокопоставленных военных России Владимир Путин якобы распорядился усилить охрану Чайко и приставить к нему сотрудников ФСО.