Об этом пишет издание New York Times.

Что рассказал Буданов о контактах с российской стороной?

Первые переговоры с главой российской военной разведки адмиралом Игорем Костюковым состоялись в 2022 году при посредничестве Турции. Главной темой первой встречи стало обсуждение функционирования черноморских судоходных каналов для перевозки зерна.

Диалог между сторонами сохранялся даже в период высокой интенсивности боевых действий. Общение не прекращалось и тогда, когда украинская разведка нанесла подразделениям Костюкова значительные потери во время штурма опорного пункта ГРУ на цементном заводе в Волчанске в 2024 году.

За эти годы нам удалось добиться значительных результатов, в частности по вопросам военнопленных,

– отметил Буданов.

Кроме того, глава украинской делегации рассказал о регулярном общении с основателем военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. Переговоры с главарем наемников продолжались вплоть до его мятежа против Кремля в 2023 году и гибели в результате взрыва самолета.

По словам Буданова, возможность возглавить процесс переговоров со страной-агрессором стала одной из ключевых причин, почему он в январе 2026 года согласился стать руководителем Офиса президента Украины.

Напомним, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что дипломатический процесс между Украиной и Россией находится на паузе, однако его могут возобновить уже в сентябре. По его словам, возможно проведение встречи украинской и российской делегаций с участием представителей США. Буданов выразил надежду, что подобные переговоры состоятся уже в ближайшее время.

Однако руководитель ОП отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от обстоятельств, поэтому сложно прогнозировать, к каким именно результатам могут привести эти переговоры.