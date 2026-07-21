Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о встрече, которая состоялась в Баку 12–14 июля без ведома официальных властей страны, передает Bloomberg.

Что известно о тайной встрече по Украине?

По словам Алиева, речь идет о неформальных консультациях между бывшими чиновниками из Германии и России по поводу войны против Украины. Азербайджанская сторона в них не участвовала и даже не знала об этом мероприятии.

Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома,

– отметил он.

Президент Азербайджана добавил, что не имеет полной картины разговоров, которые там велись.

Несмотря на отсутствие публичных анонсов и сообщений о визитах европейских и российских политиков, Алиев утверждает, что о самом факте встречи свидетельствуют данные о полетах.

"Данные о полетах позволяют мне утверждать, что в Баку действительно состоялась секретная встреча", – подчеркнул он, комментируя попытки теневого урегулирования войны.

Кто мог присутствовать на переговорах?

По сообщениям СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации входили бывший глава аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Нынешний канцлер Германии четко дал понять, что его правительство не принимало участия в этом.

Мне не известно ни о одной такой встрече,

– отметил Мерц.

Россию представляли несколько соратников Путина. Предположительно, это – Валерий Фадеев, возглавляющий совет президента России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, который когда-то был вице-премьер-министром диктатора, а сейчас возглавляет совет директоров государственного энергетического конгломерата "Газпром".

Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем это только приветствовать,

– при этом добавил Алиев.

К слову, 21 июля стало известно, что Ватикан готов принять потенциальную встречу Зеленского и Путина.