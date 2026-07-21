Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.
Каковы подробности встречи с делегацией Святого Престола?
Стороны обсудили деятельность Церкви в Украине и отметили важную роль духовенства, которое поддерживает военных и гражданских лиц и помогает людям пережить этот сложный период.
Также речь шла о евроинтеграционном курсе Украины. Важно, что Ватикан поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и признает ее усилия на пути к полноправному членству.
В то же время одним из главных итогов стало то, что Ватикан заявил о готовности принять потенциальную встречу лидеров Украины и России, а также и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы она могла состояться.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Владимир Зеленский отметил, что визит делегации проходил во время массированного российского удара. "Россия не хочет прекращать эти атаки, но именно поэтому так важно продолжать работать ради мира. И один из форматов, который мог бы этому способствовать, – встреча на уровне лидеров", – подчеркнул глава государства.
Он выразил благодарность секретарю Святого Престола, архиепископу Полу Ричарду Халлагеру и Папе Римскому Льву XIV за поддержку Украины.
Президент встретился с представителями Святого Престола: смотрите видео со страницы Зеленского
Напомним, что буквально в июне Папа Римский Лев XIV призвал Россию возобновить переговоры с Украиной после новой волны атак, в результате которых погибли по меньшей мере 15 человек, а более 70 получили ранения. По его словам, из-за войны гибнет "слишком много людей", и эту ситуацию нужно остановить.