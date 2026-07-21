Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Каковы подробности встречи с делегацией Святого Престола?

Стороны обсудили деятельность Церкви в Украине и отметили важную роль духовенства, которое поддерживает военных и гражданских лиц и помогает людям пережить этот сложный период.

Также речь шла о евроинтеграционном курсе Украины. Важно, что Ватикан поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и признает ее усилия на пути к полноправному членству.

В то же время одним из главных итогов стало то, что Ватикан заявил о готовности принять потенциальную встречу лидеров Украины и России, а также и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы она могла состояться.

Владимир Зеленский отметил, что визит делегации проходил во время массированного российского удара. "Россия не хочет прекращать эти атаки, но именно поэтому так важно продолжать работать ради мира. И один из форматов, который мог бы этому способствовать, – встреча на уровне лидеров", – подчеркнул глава государства.

Он выразил благодарность секретарю Святого Престола, архиепископу Полу Ричарду Халлагеру и Папе Римскому Льву XIV за поддержку Украины.

Президент встретился с представителями Святого Престола: смотрите видео со страницы Зеленского

Напомним, что буквально в июне Папа Римский Лев XIV призвал Россию возобновить переговоры с Украиной после новой волны атак, в результате которых погибли по меньшей мере 15 человек, а более 70 получили ранения. По его словам, из-за войны гибнет "слишком много людей", и эту ситуацию нужно остановить.