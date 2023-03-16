В сети пугали "тайными тюрьмами" для призывников в Одесской области: в ТЦК уже отреагировали

Пропагандисты пишут, что в одесских военкоматах создали тайные тюрьмы для призывников. Однако это ложь.

Российские распространяющие телеграмм-каналы распространяют видео, ссылаясь на неизвестного блоггера в TikTok, будто в Малиновском ТЦК принудительно удерживают мужчин, похищенных посреди улицы, пока они не подпишут согласие на мобилизацию. Это – фейк.

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Очередной фейк российской пропаганды

В Одесском областном ТЦК сообщили, что таким образом блоггер пытался поднять рейтинги собственного канала путем расшатывания темы бесчеловечных условий в пункте формирования команд и неоправданного пребывания там военнообязанных.

На самом деле, условия, в которых находятся военнообязанные при прохождении медицинской комиссии и ожидании отправки в воинские части, в территориальных центрах комплектования соответствуют уставным нормам.

Также пребывание в таком пункте ограничено временем формирования команды на соответствующую воинскую часть и, как правило, не превышает трех суток.

Объяснение Одесского ТЦК

В Одесскому областному ТЦК и СП также опровергли очередные фейки россиян.

Там отметили, что условия, в которых находятся военнообязанные при прохождении медицинской комиссии и ожидания отправки в воинские части, в территориальных центрах комплектования соответствуют уставным нормам: там организованы места отдыха, санитарные удобства (с горячей водой), достойное питание.

Нахождение в таком пункте ограничено временем формирования команды на соответствующую воинскую часть и, как правило, не превышает 3 суток.

"Во избежание недоразумений, боязни или любых других непонятных обстоятельств, каждое военно-обязанное лицо должно выполнить свою конституционную обязанность – явиться в территориальный центр комплектования, уточнить свои персональные данные, сверить наличие оснований для отсрочки призыва, если такие есть", – говорится в сообщении.