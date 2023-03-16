Російські поширюють телеграм-канали поширюють відео, посилаючись на невідомого блогера у TikTok, начебто в Малиновському ТЦК примусово утримують чоловіків, яких викрали посеред вулиці, поки вони не підпишуть згоду на мобілізацію. Це – фейк.

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Черговий фейк російської пропаганди

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що таким чином блогер намагався підняти рейтинги власного каналу шляхом розхитування теми нелюдських умов пункті формування команд та невиправданого перебування там військовозобов’язаних.

Насправді умови, в яких перебувають військовозобов’язані під час проходження медичної комісії та очікування відправки у військові частини, в територіальних центрах комплектування відповідають статутним нормам.

Також перебування в такому пункті обмежено часом формування команди на відповідну військову частину і, як правило, не перевищує трьох діб.

Пояснення Одеського ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП також спростували чергові фейки росіян.

Там зазначили, що умови, в яких перебувають військовозобов’язані під час проходження медичної комісії та очікування відправки у військові частини, в територіальних центрах комплектування відповідають статутним нормам: там організовані місця відпочинку, санітарні зручності (з гарячою водою), гідним харчуванням.

Перебування в такому пункті обмежено часом формування команди на відповідну військову частину і, як правило, не перевищує 3 діб.

"З метою уникнення непорозумінь, остраху чи будь-яких інших незрозумілих обставин, кожна військово зобов’язана особа має виконати свій конституційний обов’язок – з’явитися до територіального центру комплектування, уточнити свої персональні дані, звірити наявність підстав для відтермінування призову, якщо такі є", – йдеться у повідомленні.