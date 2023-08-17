Минобороны России совершало тайный рейс в КНДР на раритетном Ил-62М: о чем могли говорить

Минобороны России совершило тайный рейс в КНДР, где могли обсуждать поставки вооружения. Время визита этого самолета и его "статус" полностью совпадают с выставкой оружия в Пхеньяне.

Об этом пишет Defense Express, отмечая, что представители российской делегации могли обсуждать с Пхеньяном поставки вооружения для страны-террориста.

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Что известно о тайном полете

Согласно данным Flightradar24, русский Ил-62М с регистрационным номером RA-86559 вылетел из Москвы в Пхеньян 1 августа. В точку назначения он прибыл уже в 8:00 по местному времени. Авиалайнер простоял в аэропорту около 36 часов, а вечером 2 августа покинул КНДР.

Цель полета в Северную Корею пока неизвестна, поскольку официальных заявлений по поводу визита не было. В частности, спутниковые снимки не зафиксировали загрузок на "борт".

"Есть основания полагать, что полет связан с возможными договоренностями России и КНДР в сфере вооружений", – отмечает издание.

Шойгу прилетал на другом самолете

В то же время, российский министр обороги Сергей Шойгу в июле 2023 года прилетал в КНДР на другом типе VIP-самолета – Ил-96-300 с регистрационным номером RA-96102, который был передан министерству обороны ориентировочно в мае 2016 года.

В то же время, следует учитывать, что выставка вооружений в КНДР, которую посетил Шойгу, продолжалась до 2 августа включительно. Можно предположить, что на упомянутом Ил-62М прилетала именно делегация от Минобороны России, для возможных дополнительных переговоров по поставкам оружия и боеприпасов.

Интересно, что Россия еще с 2019 года вроде бы не может провести ротацию своего дипломатического персонала в Северной Корее, поскольку власти этой страны не давали соответствующего разрешения. Поэтому здесь также следует предположить хотя бы минимальную вероятность, что рейс Ил-62М от российского Минобороны мог быть также связан и с "дипломатическими" вопросами.

– добавляют аналитики.

Кратко об официальной встрече