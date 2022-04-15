Тайный визит Джонсона в Киев: о чем говорили Зеленский и британский премьер

Выходными в Киев с неожиданным визитом посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его приезд не афишировался. Джонсон прибыл, чтобы провести переговоры тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О положительном влиянии визита Джонсона на переговорную позицию Украины, военный аспект очной ставки двух лидеров и британский фактор в лоббировании украинских интересов на мероприятии – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украина Владимир Горбач.

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Детали визита Джонсона

Владимир, субботний визит Джонсона действительно был неожиданным?

Этот визит был тайным внешне, но внутренне он был подготовлен. Приезд Джонсона готовили обе стороны. Это напоминает определенные визиты американских или других лидеров в Афганистан. Они тоже не объявлялись заранее. О них говорили уже постфактум.

Все это делается из соображений безопасности. Украина сейчас по безопасности посещения для лидеров западного мира стала такой же, как когда-то Афганистан.

Ожидался ли визит Джонсона? Учитывая то, что предыдущая встреча двух лидеров была накануне войны – буквально за неделю до ее перехода в новую горячую фазу, то, собственно говоря, нынешнее посещение главой британского правительства Киева было до некоторой степени продолжением общения между лидерами государств. Думаю, что им было, о чем поговорить, что вспомнить, не обошли вниманием и предыдущий разговор.

Владимир Горбач рассказал детали визита Джонсона / Фото предоставлено автору

Темы встречи с Зеленским

Какие темы обсуждались?

Тематика разговора охватывала войну и необходимую нам помощь. Конечно же, включая военно-безопасную компоненту, то есть снабжение нашей страны оружием. Что провозгласил в своем заявлении Борис Джонсон. Думаю, что этот визит состоялся уже в тот момент, когда оружие, о котором было объявлено, уже было на нашей территории. Таким образом поступить было бы правильно. Надеюсь, что именно так и поступили.

Не менее важной была часть политико-дипломатическая. По всей видимости, обсуждался ход переговоров в Стамбуле. Говорили, по моему убеждению, о необходимости усиления переговорной позиции путем усиления нашего положения на поле боя.

Джонсон мог приехать, в том числе, и чтобы повлиять на позицию нашего руководства после встречи Зеленского с Нехаммером?

Да, если проанализировать информационное поле, то именно такое впечатление и складывается. Очень бросается в глаза синхронность этих событий: сначала происходит встреча нашего президента с австрийским канцлером. Сразу после обеда в тот же день прибывает Джонсон.

Джонсон тайно приехал в Киев / Фото Офиса Президента Украины

По итогам разговора с Нехаммером, Зеленский начинает говорить о неотвратимости необходимости вести переговоры с россиянами. Далее идет встреча с премьером Великобритании, прогулка по Киеву и совсем другое сообщение советника Ермака Михаила Подоляка.

В эфире единого информационного марафона Подоляк уже говорит совсем другие тезисы. То, что переговоры, встреча между украинским и российским президентами возможна только после двух-трех крупных побед на поле боя. Здесь читается влияние Бориса Джонсона, его разговора с Владимиром Зеленским. Британский лидер немного подкорректировал мировоззренческую позицию нашего президента.

Так Джонсону удалось достучаться до Зеленского и "настучать по голове" Офису, чтобы предотвратить необдуманные действия с нашей стороны в будущем?

Не знаю, были ли контакты с представителями Офиса, чтобы он мог им "настучать", но имела место очень интересная история с фотографиями, позже обнародованными. Сначала выложили фото разговора Зеленского и Джонсона, где они сидят вдвоем за столом. И там нет никаких других представителей офиса.

Из этого можно заключить, что встреча проходила в режиме тет-а-тет. Затем, через некоторое время, появляются фотографии с улицы, когда они все заходят в здание Офиса Президента. На нем уже есть и Ермак и другие представители Офиса. Это четкий сигнал о том, что сотрудники Офиса тоже рядом.

Можно заключить, что в той части визита, которая отводилась под так называемую "очную ставку" двух лидеров, в частном разговоре между ними были озвучены какие-то вещи, которые должны были бы укрепить уверенность Зеленского в том, что Украина может выиграть эту войну. Нужно только меньшее колебание. Обязательным условием этой уверенности будет усиленная вооруженная помощь западных союзников.

Джонсон и Зеленский имел ромовую тет-а-тет / Фото Офиса Президента Украины

Вопрос санкций против России

Санкции обсуждались?

Эта тема не могла не прозвучать во время встречи. Она однозначно поднималась. Борис Джонсон в доверительном стиле мог рассказать, в каком ключе происходили переговоры с европейцами по поводу санкций. Информация о контактах с американцами и немцами была озвучена, я так думаю.

Немцы пока не хотят отказываться от покупки российских энергоносителей, но это лишь вопрос времени, когда мы все вместе все-таки "укатаем" Берлин в этом плане. К этому все идет. Уже даже Франция вслух заявила о готовности отказаться от российских энергоресурсов. Осталась Германия как крупнейший потребитель и спонсор российского бюджета из-за оплаты углеводородов.

Немцам этого не хочется делать, как и, кстати, австрийцам. Однако дальнейшие поражения России на поле боя будут подталкивать Европу к полной экономической изоляции последней и ускорению краха путинской экономики.

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