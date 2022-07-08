Наказываю себя за то, что я на свободе, а ребята в плену, – Паевская

Парамедик "Тайра", освобожденная из российского плена, восстанавливает физическое здоровье. Также она работает с психологом.

Об этом Юлия Паевская рассказала в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал. Она отметила, что сразу после плена ее физическое состояние было очень плохим.

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"Сейчас после плена восстанавливаю здоровье. Уже гораздо лучше, чем было в начале. Физическое состояние практически восстановилось. Психологически тяжело, но я с этим справлюсь. Со мной работает опытный психолог, дает правильные советы", – сказала Паевская.

Самое страшное – российская пропаганда

Парамедик отметила, что важно найти опытного психолога, умеющего работать с военными травмами. Интервьюер спросила Юлию о том, какой самый ценный совет ей дал психолог.

Самый ценный психологический совет, это – "не наказывай себя ни за что". Я себя наказываю за то, что ребята остались там, а я на свободе. Я улыбаюсь. Действительно научилась улыбаться снова, потому что 3 места я не имела для этого причины,

– рассказала Юлия.

Она объяснила, что ее физическое состояние не разрешает вернуться на фронт. Она может стать обузой для подразделения. По словам "Тайры", сейчас она использует каждый случай, чтобы доносить до мира и общества, что происходит и насколько это страшно.

"Тайра", спасавшая гражданских и военных в блокадном Мариуполе, попала в плен 16 марта. Долгое время о ней не было никакой информации. Об освобождении из плена стало известно 17 июня.

"Самое страшное – российская пропаганда, которая искажает душу и искажает все вокруг. Рассказывали, что Украины уже практически нет, остался только Запад. Правительство разбежалось, Верховная Рада разъехалась, а президент где-то спрятался. У меня не было ощущения, что я в это могу поверить", – добавляет Паевская.

Если ваши родные в плену

Юлия советует родственникам военнопленных никогда не покладать рук и действовать в зависимости от того, что им посоветуют люди, которые занимаются обменом – поддерживать огласку или же сидеть молча. Следует верить, что защитники вернутся, молятся и никогда не поддаваться сомнению, что их родные являются героями.

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