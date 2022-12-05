"Тайра" получила премию Винценза и посвятила ее убитому писателю Вакуленко

Волонтер и парамедикиня Юлия Паевская ("Тайра") получила премию Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". Она посвятила ее детскому писателю Владимиру Вакуленко, которого убили российские оккупанты.

Об этом шла речь на ежегодном международном форуме Via Carpatia во Львове. Инициатор мероприятия народный депутат Николай Княжицкий отметил, что эту премию "получали интеллектуалы, люди, отстаивающие ценности демократии тогда, когда можно жить в мире".

Читайте также Камеры пыток и изуродованные тела детей: Тайра рассказала Хельсинкской комиссии об ужасах плена

Но мы живем в то время, когда гуманистическое служение, прежде всего, стало актом прямого действия. Потому что сейчас гуманистически – это служить в ВСУ, помогать людям, как военным, так и гражданским, беречь наши ценности и Украину. И наша лауреатка – это попадание на 100%,

– отметил он.

"На свете нет ничего, что не может стать оружием"

Тайра призналась, что награждение премией Уинценза для нее полная неожиданность и большая честь. Паевская отметила, что в одном из пособий по восточной медицине прочла, что "на свете нет ничего, что не могло бы стать лекарством", и тогда же поняла, что на свете нет ничего, что не может стать оружием.

"Для меня сейчас в первую очередь оружие – это культура. Мы можем посмотреть, что делают оккупанты, когда заходят в деревню или город: они истребляют все памятники культуры, музеи, книги, а что хуже всего – убивают наших представителей культуры... ", – сказала Тайра.

Тайра посвятила премию Вакуленко, которого убили оккупанты

Она вспомнила, что недавно в Изюме обнаружили тело детского писателя Владимира Вакуленко, убитого оккупантами. "Я не думаю, что я достойна этой великой премии. Но я это принимаю как большую честь и посвящаю ее Владимиру Вакуленко и всем деятелям культуры, которые были убиты и убиты московскими оккупантами", – подчеркнула Паевская.

В свою очередь директор форума Via Carpatia Ярина Ясиневич отметила, что сейчас мир большое внимание уделяет Украине и пытается о ней узнать. "У нас появился шанс объяснить свою отдельность и избавиться от колониального бремени. Находить вдохновение и силы для этого, среди всего мрака – это важная миссия культуры. И это стало темой нынешнего форума – "Культура. Испытание войной", – добавила она.

Что известно о детском писателе Вакуленко

Тело Владимира Вакуленко обнаружили на месте массового захоронения в Изюме.

Отец писателя рассказал, что 23 марта в их дом приехали пять человек и провели обыск. Захватчики забрали писателя и его сына, провели жестокий допрос с избиением и отпустили.

На следующий день в их дом снова приехали оккупанты, они насильно вывезли Вакуленко. С тех пор в живых его никто не видел.