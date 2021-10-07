Тайвань готовится к войне: противостояние Китая и США обостряется

Противостояние Китая и США находятся на пороге горячей военной фазы. По крайней мере так это может выглядеть на первый взгляд, ведь Пекин в открытую начал угрожать самоуправляемому островному государству Тайвань, за которое долгие годы заступаются США.

Хотя Джо Байден накануне заявил, что ему удалось договорится с лидером Китая Си Цзиньпином о том, что войны не будет, эксперты и власти Тайваня в один голос заявляют – война неизбежна. Не сегодня, так завтра.

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Китай продолжает считать Тайвань своим

Тайвань является головной болью для Пекина еще с 1949 года, когда остров объявил о независимости от Китая. Западные страны поддержали такую независимость, а потому оказывают Тайваню всяческую поддержку, в том числе и военную.

Китай все эти годы продолжает считать эти территории своей провинцией, которую необходимо вернуть в родную гавань, и если нужно – силой.

Вот эту силу Пекин демонстрирует постоянно. В 2021 году количество китайских вторжений в зону тайваньских войск противовоздушной обороны увеличилось в 2 раза по сравнению с 2020 годом – из 380 провокаций к 670.

Это практически по 2 военных провокации против Тайваня в день. Но в последние 4 дня это перешло все границы – Китай направил в воздушное пространство Тайваня 155 военных истребителей и бомбардировщиков.

Министр иностранных дел Тайваня уже заявил, что страна готовится к большой войне. Он призвал партнеров, в первую очередь Австралию, к более тесной военной координации и обмену разведданными.



Китай направил в воздушное пространство Тайваня 155 военных истребителей / Фото China Military

Провластные китайские СМИ тут же отреагировали на призыв министра Тайваня. Они язвительно спросили у Австралии, готова ли она стать пушечным мясом в приближающейся войне.

Но это не остановило президента Тайваня, которая выступила с призывом о помощи. Она заявила, что хоть государство и привыкло к постоянным военным провокациям Пекина, последние дни показывают, что Китай не остановится ни перед чем в своих планах завоевать остров.

Китай готов силой вернуть Тайвань

Цай Инвэнь права, ведь Китай не отступится от своей цели. В июле 2021 года, во время празднования 100-летия китайской коммунистической партии, лидер Поднебесной Си Цзиньпин прямо заявил – Китай вернет Тайвань, если нужно – силой.

Еще весной военные эксперты предупреждали Белый дом о том, что Китай готовится к военному вторжению на Тайвань в ближайшие 5 – 6 лет. Потому усиление военного давления может быть попыткой Пекина прощупать, насколько Тайвань готов к обороне и насколько его западные партнеры готовы оборонять остров не на словах, а на деле.

Стоит вспомнить опыт Гонконга, который до недавнего времени тоже считался оплотом свобод и демократии в авторитарном Китае. В последний год коммунистам удалось закрутить все гайки, репрессировать продемократических активистов и объявить о тотальной "патриотизации" населения.



Китай готов вернуть Тайвань силой / Фото Getty Images

Новые выборы в местный парламент проходят по правилу – если тебе не удалось доказать приверженность партии Си Цзиньпина, ты не сможешь участвовать в выборах. Постоянные провокации Пекина вокруг острова, рассматриваются многими экспертами как попытка усыпить бдительность жителей Тайваня, чтобы они не были готовы к реальной атаке.

Официальный Пекин заявляет, что китайские истребители у берегов Тайваня – это вовсе не военная провокация, а парад в честь Дня основания КНР. Хоть он и направлен на формирование мысли у китайцев, что коммунистическая партия Китая обязательно вернет Тайвань.

Об этом пишет пропагандистское издание Пекина – Global Times. Правда, в этой же статье отмечается – пилоты истребителей оттачивают мастерство нападения.

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Эксперты призывают Белый дом избежать войны

Все больше западных экспертов призывают Белый дом любой ценой избежать войны за Тайвань. По мнению американского подполковника в отставке Дэниела Девиса, у Китая намного больший военный потенциал в регионе, чем у США и Запада в целом.

Это значит, что Запад неизбежно проиграет войну за Тайвань. В то же время США не станут отступать после поражения, что в результате перерастет в глобальную войну, которая уж точно никому не нужна.

По мнению Дэвиса, единственный вариант победить Китай – сплотить мировое сообщество вокруг вызовов Китая и "задушить" Пекин экономически. Проще говоря, даже если Пекин одержит победу на Тайване, а США в эту войну не ввяжутся, Китаю потребуются годы для восстановления. Именно в это сложное время Запад и должен экономически уничтожать Поднебесную.

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Понимая опасность открытой войны, Белый дом всё же пошел на диалог с Пекином. Джо Байден заявил, что он переговорил с Си Цзиньпином и они пришли к выводу, что обе стороны будут соблюдать положения Тайваньского соглашения.

Согласно этому соглашению США не признает Тайбэй как официальную столицу Тайваня, а признает власть Пекина над полуостровом, придерживаясь позиции "единого Китая" с "полуавтономными территориями". Хотя в то же время за США остаются обязательства предоставить оружие оборонительного характера.

Глобальное противодействие Китаю

Такая позиция Байдена не означает, что США бросают Тайвань. Публичные заявления и реальные действия Белого дома часто расходятся. Ведь китайские провокации возле острова тоже не возникли на ровном месте.

Например, 15 сентября 2021 года вблизи японской Окинавы прошли масштабные военные учения западных войск и их союзников – это США, Великобритания, Япония, Канада, Новая Зеландия и Нидерланды. Учения включали в себя противовоздушную оборону, противолодочную войну, тактические маневры и отработку связи.



Вблизи Окинавы прошли масштабные военные учения западных войск / Фото Anadolu Agency

Учения проходили недалеко от Китая в то время, когда Пекин праздновал день основания КНР. Китай пришел в ярость, когда в Филиппинское море вошла огромная армада из 17 кораблей.

Японские морские силы самообороны опубликовали фото, на котором видно, что во главе этой колонны двигались 3 американских авианосца – "Рональд Рейган", "Карл Винсон" и "Королева Елизавета", а также японский вертолетный эсминец. За ними – еще 13 меньших эсминцев, ракетных крейсеров, фрегатов и кораблей снабжения от других стран-участниц учений.

Не стоит забывать о недавно созданном военном альянсе между США, Великобританией и Австралией, который окрестили AUKUS. Его цель очевидна – глобальное противодействие Китаю в Индо-тихоокеанском регионе. Первый шаг в этом направлении уже сделан – Австралия вскоре получит мощные передовые атомные подлодки.

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Обзавелись США и более политическими союзами в регионе, например альянс между США, Индией, Австралией и Японией, который окрестили как QUAD. Поэтому всё более вероятной, в этой схватке за Тайвань, представляется именно тактика предложенная подполковником армии США в отставке Дэвисом – Вашингтону следует публично заявлять о своей стратегии двусмысленности, мол, можем ввязаться в войну, а можем и нет.

Що таке QUAD? Чотиристоронній діалог з безпеки, або Чотиристоронній діалог з безпеки, або QUAD – це стратегічний союз між Австралією, Індією, США та Японією. Його створили 2007 року з ініціативи японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе для розв'язання безпекових питань в Індо-Тихоокеанському регіоні.

В то же время, кулуарно, за закрытыми дверьми донести до тайваньских лидеров, что острову стоит сохранять статус-кво и не идти на конфронтацию с Пекином. По крайней мере до того момента, когда западный альянс не окрепнет и сможет бросить военный вызов Китаю.