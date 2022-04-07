Тайвань не будет поставлять в Россию высокотехнологичные товары, что можно использовать в войне
Источник:CNN
Тайвань ввел против России санкции, направленные на экспорт 57 высокотехнологичных товаров. Добавили, что нападение Москвы создало очевидную угрозу для мира.
К примеру, это телекоммуникационное оборудование, части интегральных схем и частотные приводы, которые можно использовать в гражданских и военных целях.
Кстати Украина – пример: в США считают, что Тайвань должен обороняться так же в случае вторжения Китая
В министерстве экономики острова отметили, что санкции вступают в силу немедленно. Расширенный экспортный контроль отвечает международным ограничениям.
Вторжение России в Украину создало явную угрозу миру,
– добавили в министерстве.
Тайвань изучает опыт Украины
Военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины российскому вторжению. Они хотят сформировать свою боевую стратегию на случай агрессии со стороны Китая.
На фоне вторжения России в Украину Тайвань повысил готовность своих сил обороны.
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