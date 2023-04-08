Китайские военные учатся брать Тайвань в окружение, – Минобороны Тайваня

Китайские военные начали обучение, как брать остров Тайвань в окружение. Они уже приступили к патрулированию в боевой готовности и выпустили самолеты и корабли.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что Национально-освободительная армия Китая 8 апреля начала обучение по окружению Тайваня.

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Китай начал обучение вокруг Тайваня

Восточное командование НОАК объявило о начале учений и патрулировании с боевой готовностью. Они продлятся 3 дня.

Восточное командование Национально-освободительной армии Китая объявило о начале патрулирования с боевой готовностью и проведении совместных учений по окружению Тайваня,

– сообщило Министерство обороны Тайваня.

В ведомстве добавили, что будут внимательно следить за ситуацией и будут принимать соответствующие меры по защите своей страны.

Китайские истребители вошли в зону ПВО

Позже в Тайванском проливе зафиксировали 42 истребителя китайской армии и 8 кораблей. 29 из обнаруженных самолетов пересекли северную, центральную и южную срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.

Мы осуждаем такой нерациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность,

– добавили в Минобороны Тайвань.

Силы Тайваня уже поручили авиации, судам ВМС и ракетным системам наземного базирования реагировать на возможные действия агрессии.

Позже высокопоставленный тайваньский чиновник, знакомый с планированием безопасности в регионе, сообщил Reuters, что самолеты лишь ненадолго пересекли серединную линию, а корабли уже вернулись назад, в отличие от августа, когда суда обеих военно-морских сил вступили в бой.

Что предшествовало