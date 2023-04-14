Так было и в прошлом году, – разведка Эстонии заявила об эскалации войны в ближайшие дни

В ближайшие недели в Украине состоится эскалация военных действий. Такую оценку дали представители разведки Эстонии. И речь не только о вероятном контрнаступлении ВСУ, но и об усилении интенсивности российских атак.

Об этом сказал на брифинге командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

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Он напомнил, что в 2022 году в конце апреля и начале мая в Украине резко усиливалась интенсивность боевых действий. На линии фронта наблюдается передислокация войск страны-агрессора, которая может означать, что россияне продолжают готовиться к возможному наступлению ВСУ.

В чьих "руках" инициатива

При этом, считает разведка Эстонии, Россия по-прежнему удерживает инициативу, хотя, по данным аналитиков, ей уже не хватает ресурсов для нанесения ударов по всей линии фронта.

Это, однако, не означает, что РФ не может начать наступление на отдельных участках, хотя атакам одновременно на нескольких направлениях препятствуют колоссальные потери в живой силе и технике.

– считает Гросберг.

По его данным, потери России превысили 2000 танков, остальная бронетехника – суммарно более 10 000 машин. Такие потери превышают возможности России компенсировать их путем собственного производства или внешних закупок, однако подержанной техники на ее складах хватит для ведения войны как минимум до конца 2023 года.

Сможет ли враг наступать на нескольких направлениях

По состоянию на 14 апреля враг потерял 181 090 оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 500 захватчиков.

Российские войска одновременно ведут наступление по четырем направлениям на Востоке Украины. Именно поэтому ситуация на фронте столь динамична. Хотя и в большинстве враг не имеет успеха. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Аналитики ISW отметили, что по состоянию на 13 апреля российская армия не способна проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании по нескольким направлениям.