"Так держать кацапчики": оккупанты продолжают поставлять ВСУ новые "трофеи"

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые на Прикарпатье, захватили у российских оккупантов новые "трофеи".

Они опубликовали фотографии уничтоженной техники врага на своей странице в фейсбуке. Теперь оккупантов будут бить их же оружием.

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Эдельвейсы занимаются обеспечением бригады новыми "трофеями". Так держать кацапчики,

– говорится в сообщении.

Люди в комментариях метко подметили, что "этим подлецам не выжить в наших лесах".

Напомним, что 20 марта прикарпатские "эдельвейсы" освободили населенный пункт в Киевской области.

Новая "находка" ВСУ / Фото 10 горно-штурмовой бригады



Оккупанты продолжают поставлять ВСУ новые "трофеи" / Фото 10 горно-штурмовой бригады

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