Так и не пришла в себя: умерла 18-летняя девушка, пострадавшая в ДТП на Волыни

5 января умерла Дарья Кузьмук, пострадавшая в результате аварии на автодороге возле Горохова. 4 декабря рейсовый автобус "Луцк-Нововолынск" столкнулся с прицепом грузового автомобиля МАН.

ДТП произошло вблизи села Яровка (12 километров от Горохова). По всей вероятности, водитель вовремя не заметил препятствие на дороге.

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Какие обстоятельства аварии

По данным полиции Волыни, грузовик на момент аварии стоял на проезжей части без включенных аварийных фонарей. С какой скоростью двигался автобус – устанавливают следователи.

В результате ДТП водитель автобуса и 5 пассажиров получили телесные повреждения. Известно, что Дарья Кузьмук сидела на переднем сиденье автобуса. Тогда ей диагностировали переломы обеих ног, открытую черепно-мозговую травму и ушиб легких.

Дарья Кузьмук умерла от полученных травм / Фото Гороховская тергромада

Девушку через неделю после аварии транспортировали в одно из медучреждений Луцка, где она умерла, не приходя в сознание.

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24 Канал выражает искренние соболезнования семье умершей.