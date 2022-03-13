Так могут воевать: оккупанты сбили свой беспилотник и заявили, что это был "Байрактар" ВСУ

Российское подразделение противовоздушной обороны радостно сообщило руководству, что сбил "Байрактар" ВСУ. Правда, это был не "Байрактар", и принадлежал он не ВСУ.

Российские оккупанты продолжают выдавать желаемое за действительное. Захват села с 3 избами – это еще далеко не все, на что способна "вторая армия мира".

Кстати Россияне пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитаться командованию, – Маляр

Сбили собственный беспилотник – отчитались о "Байрактора"

Армия оккупантов одержала очередную "победу". Сегодня в 9:32 возле села Веселое Харьковской области подразделение ПО 6 Армии ВС РФ с ЗРК "ТОР" сбил российский беспилотник на высоте 3200 метров, который должен был провести разведку в Харьковском направлении.

Находчивые российские солдаты доложили руководству, что уничтожили БПЛА "Байрактар" Вооруженных Сил Украины. Интересно, что расследование по исчезновению российского беспилотника доказало, что его сбило собственно ЗРК ПВО, но кичиться попаданием в собственный БПЛА оккупанты почему-то устыдились.

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