Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что их вывезли в Бердянск.
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"Судя по масштабам, которые они объявляли, ходили по квартирам, доказывали, что нужно "обязательно эвакуироваться" и тому подобное", – подчеркнул Жданов.
Среди "эвакуированных людей" есть и женщины, и дети, и пожилые люди. Вероятно, и взрослые мужчины, оставшиеся на временно оккупированных территориях.
Но не 3 тысячи и не 30 тысяч. Хотя объявляли они большой участок – 18 городов "подлежат эвакуации". Ей "подлежат" только те люди, которые взяли российский паспорт,
– отметил он.
Но пока что это все не массово. Подготовка или вообще все эти мероприятия, сопровождающие "эвакуацию", считает военный эксперт, вызывают вопросы и выглядят довольно странно.
Как россияне вывозят людей с временно оккупированных территорий: смотрите видео
Закрываются без объяснений
"Например, в Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись российские продуктовые магазины. А накануне магазины объявляли о больших скидках на большинство товаров", – рассказал Олег Жданов.
В то же время, никто не объяснял, почему именно их закрыли. По его мнению, нельзя сказать, что эвакуация продолжается полным ходом.
"Но фактор того, что полицейские участки закрываются, банки закрываются, банкоматы выключаются…", – подчеркнул военный эксперт.
Тем временем АЗС, после того, как распродают все топливо, также закрывают.
"Пополнения топлива на заправках практически нет. Сейчас к этому, так сказать, "параду" добавились еще и продуктовые магазины тех российских сетей, которые пытались развернуться на оккупированных территориях", – подытожил Жданов.
Так называемая "эвакуация" населения с оккупированных территорий
- На временно оккупированных территориях россияне призывают жителей "эвакуироваться". Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк рассказала, что людей вывозят туда, где расположены военные подразделения оккупантов. По ее мнению, россияне будут использовать гражданских как "живой щит".
- По данным Генштаба, оккупанты сворачивают так называемые "районную и городскую администрации" Скадовска. Значительная часть российской оккупационной так называемой "власти" вместе с семьями уже покинула город.
- Россияне принудительно увозят жителей Токмака Запорожской области. Оккупанты называют это "эвакуацией". Людей вывозят в Бердянск в ужасные условия. В помещениях нет окон, теплой воды, мебели и освещения. Кроме того, жителям Токмака запретили возвращаться домой. Мол, в городе якобы "опасно". Вывозят местных также из Пологов и Молочанска.