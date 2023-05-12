Про це 24 Каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що їх вивезли до Бердянська.

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"Судячи з масштабів, які вони оголошували, ходили по квартирах, доводили, що треба "обов'язково евакуюватися" і тому подібне", – наголосив Жданов.

Серед "евакуйованих людей" є і жінки, і діти, і люди похилого віку. Ймовірно, і дорослі чоловіки, які лишилися на тимчасово окупованих територіях.

Але не 3 тисячі й не 30 тисяч. Хоча оголошували вони доволі велику ділянку – 18 міст "підлягають евакуації". Їй "підлягають" лише ті люди, які взяли російський паспорт,

– зазначив він.

Але поки що це все не є масовим. Підготовка чи взагалі ці всі заходи, які супроводжують "евакуацію", вважає військовий експерт, викликають питання й виглядають доволі дивно.

Як росіяни вивозять людей із тимчасово окупованих територій: дивіться відео

Зачиняються без пояснень

"Наприклад, в Мелітополі та Бердянську раптово зачинилися російські продуктові магазини. А напередодні цього магазини оголошували про великі знижки на більшість товарів", – розказав Олег Жданов.

Водночас ніхто не пояснював, чому саме їх зачинили. На його думку, не можна сказати, що "евакуація" триває повним ходом.

"Але фактор того, що поліцейські відділки зачиняються, банки зачиняються, банкомати вимикаються…", – наголосив військовий експерт.

Тим часом АЗС, після того, як розпродують усе паливо, також зачиняють.

"Поповнення палива на заправках практично немає. Нині до цього, так би мовити "параду" додалися ще й продуктові магазини тих російських мереж, які намагалися розвернутися на окупованих територіях", – підсумував Жданов.

Так звана "евакуація" населення з окупованих територій