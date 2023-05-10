Окупанти на тимчасово окупованих територіях неабияк панікують через майбутній контрнаступ ЗСУ. У 18 прифронтових населених пунктах вже оголосили "евакуацію" мирного населення.

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Людей вивозять в жахливі умови

Росіяни примусово почали вивозити жителів міста Токмак. Українців, так би мовити, "евакуюють" у Бердянськ. Проте людей привозять у жахливі умови.

Люди скаржаться, що окупанти розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Ба більше, жителям Токмака на невизначений термін заборонили повертатися у рідне місто. Окупаційна влада аргументує це тим, що буцімто у Токмаку нині небезпечно.

Під приводом так званої "евакуації" росіяни також продовжують вивозити награбоване майно з Запорізької області. До прикладу, в Енергодарі окупанти повністю розграбували усі міські медичні установи. За інформацією Генштабу ЗСУ, все обладнання росіяни вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим.

Окрім того, розграбували окупанти й усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Окупанти планують "евакуювати" тисячі працівників Запорізької АЕС

В "Енергоатомі" заявили, що росіяни збираються "евакуювати" з Запорізької АЕС близько 3 100 осіб. Насамперед мовиться про вивезення 2 700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим так званим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатому" та членів їхніх родин.

Примусове вивезення персоналу АЕС загострить вкрай нагальне питання наявності спеціалістів, які можуть забезпечувати експлуатацію АЕС навіть у поточному відключеному стані.

Окрім того, мер Мелітополя назвав "евакуацію" росіян квитком в один кінець. За його словами, окупанти вивозять у курорті Бердянськ та Кирилівку лише частину жителів Запорізької області. Більшість примусово везуть на континентальну територію Росії.

"Яка доля чекає на людей далі наочно показує приклад евакуйованих пів року тому з Херсона", – підкреслив Федоров.