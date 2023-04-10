В Житомирской области появился "Ниагарский водопад": местные жители говорят о мести природы

В районе города Малин Житомирской области образовался местный "Ниагарский водопад". Он возник из-за того, что местная река Ирша вышла из берегов и затопила карьер.

Журналистка рассказала, что некоторым людям это явление кажется увлекательным. Однако она объяснила, что на самом деле оно трагическое и катастрофическое.

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Что известно о "Ниагарском водопаде" на Житомирщине

Это не чудо, а месть природы. Месть высокомерным людям, которые вмешались в ее привычное течение и захотели подстроить под игру по их правилам,

– написала корреспондентка.

Она добавила, что это месть за:

измененное надцать лет назад русло реки;

за срезанные рядом дубы и другие деревья;

за вырытые на том месте новые карьеры.

Как выглядит "Ниагарский водопад" в Житомирской области: смотрите видео

Также, по словам журналистки, это месть за пренебрежение законами природы, игнорирование ее предупреждений. Более того, месть за отсутствие адекватной оценки ситуации тогда, когда катастрофу еще можно было предотвратить.

Теперь же тонны воды накрыли карьер, высохло русло реки Ирша, там уничтожена фауна. Также люди потеряли работу.

А еще риск того, что с многочисленными весенними дождями и последующим сбросом воды из водохранилищ выше города она выйдет за пределы этого обрыва (до его заполнения осталось метров десять) и пойдет дальше, затопляя на своем пути поля, следующие карьеры, а что хуже – села,

– рассказала журналистка.

Она также добавила, что ночью во время комендантского часа слышит на своем дворе звуки от карьера – шум воды образовавшегося водопада и работу экскаваторов.

По ее словам, не исключено, что причастные к катастрофе снова пытаются перекроить землю и указать реке направление движения. И только время покажет, чем это завершится.

Ирша вышла из берегов и затопила карьер: смотрите видео

Какие последствия выхода из берегов реки Ирша / Фото Марины Лисничук

Что известно об инциденте в Житомирской области