Журналістка розповіла, що деяким людям це явище видається захопливим. Проте, вона пояснила, що насправді воно трагічне та катастрофічне.

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Це не диво, а помста природи. Помста зарозумілим людям, які втрутилися у її звичний плин і захотіли підлаштувати під гру за їхніми правилами,

– написала кореспондентка.

Вона додала, що це помста за:

змінене надцять років тому річище річки;

за зрізані поряд дуби й інші дерева;

за вириті на тому місці нові кар'єри.

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Також, за словами журналістки, це помста за нехтування законами природи, ігнорування її попереджень. Ба більше, помста за відсутність адекватної оцінки ситуації тоді, коли катастрофі ще можна було запобігти.

Натомість тепер тонни води накрили кар'єр, висохло річище річки Ірша, там знищена фауна. Також люди втратили роботу.

А ще ризик того, що з численними весняними дощами й подальшим скидом води з водосховищ вище міста вона вийде за межі й цього урвища (до його заповнення залишилося метрів десять) і піде далі, затоплюючи на своєму шляху поля, наступні кар'єри, а що гірше – села,

– розповіла журналістка.

Вона також додала, що вночі під час комендантської години чує на своєму подвір'ї звуки від кар'єру – шум води новоутвореного водоспаду й роботу екскаваторів.

За її словами, не виключено, що причетні до катастрофи знову намагаються перекроїти землю й вказати річці напрямок руху. І тільки час покаже, чим це завершиться.

Ірша вийшла з берегів та затопила кар'єр: дивіться відео

Які наслідки виходу з берегів річки Ірша / Фото Марини Ліснічук

Що відомо про інцидент на Житомирщині