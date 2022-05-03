Так Путин мог наказать его за провал, – Яковенко о приезде Герасимова в Украину

В Украине несколько дней обсуждается приезд российского командующего Валерия Герасимова в зону боевых действий в районе Изюма. Эксперты говорят, что это не было задачей, так генерала могли просто наказать.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

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Зачем Герасимова отправили в зону боевых действий

Яковенко не исключает, что так Путин наказал Герасимова за какие-то провалы. Он говорит, что президенту России нужно будет разбираться в том, кто виноват. В частности некоторые генералы ФСБ уже сидят в тюрьме.

Но этого недостаточно, что унять злость Путина из-за очевидного поражения. Конечно, ему нужен виновный, и это точно не Шойгу, с которым он дружит. Здесь единственная "жертва" – это руководитель генштаба армии России Валерий Герасимов,

– заявил журналист.

Он добавил, что до сих пор точно неизвестно, кто руководил "операцией" до Дворникова. Вполне возможно, что этот человек просто сидит в тюрьме.

Российских генералов наказывают за провалы

Яковенко подчеркнул, что у него нет точной информации, но, скорее всего, этот человек уже наказан. И сейчас наказание дошло до начальника генштаба ВС РФ.

"Путин "косит" под Сталина, но он не такой. Поэтому здесь никаких расстрелов не будет, потому что он просто побоится "ответа" со стороны генералитета. Поэтому он будет так мелко мстить. Это и было наказание Герасимова, типа "иди разбирайся там" , – сказал он.

Почему у российской армии нет шансов победить

По словам журналиста, смысла в визите Герасимова не было, никакого военного духа русских солдат он не может поднять.

"Это была имитация. Я думаю, что ситуация в российской армии тяжелая по одной причине – им не за что воевать", – говорит он.

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По мнению Яковенко, должна быть хоть какая-то мотивация, потому что люди умирают на войне. "Хотя украсть стиральную машинку – это тоже мотивация, но недостаточная, чтобы за нее умирать", – ответил он.

В то же время, у украинцев, как заверил журналист, такая мотивация есть – они умирают за свою Родину и независимость, защищают родных от россиян.

Видеокомментарии Игоря Яковенко о Герасимове и 9 мая в России:



Был ли Герасимов в Украине: коротко

СМИ писали, что Герасимов приехал лично руководить боями под Изюмом . Эксперты убеждены, что такой шаг свидетельствует о беспорядке в российской армии.

. Эксперты убеждены, что такой шаг свидетельствует о беспорядке в российской армии. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, мол, Герасимова ранили, когда ударили по командному пункту россиян. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков тоже сообщил, что российский генерал якобы получил осколочное ранение правой голени.

В то же время советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сказал, что есть подтверждение присутствия Герасимова в Харьковской области. В то же время склоняются к мнению, что генерал жив и здоров.

Убитые российские генералы

Еще в марте СМИ писали, что в Украине уже уничтожили, вероятно, пятую часть генералов России, руководящих вторжением. Сейчас количество ликвидированного командования оккупантов увеличилось.

К примеру, командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев погиб под Чернобаевкой.

Убрали также заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерала Андрея Суховецкого.

Сообщалось также о смерти однофамильца главы генштаба – первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

Кроме того, тяжело ранены российские генералы. В частности, Сергей Нырков и Андрей Серицкий. Многих командующих армий Кремль снял с должностей или даже посадил.

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