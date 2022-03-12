"Так шкварит их, аж гайки воняют", – украинский защитник о состоянии рашистских танкистов

Украинский защитник из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев курьезно высказался о танкистах российских захватчиков.

В сеть даже попало забавное видео. На нем защитник с легкостью в голосе рассказывает, что остается после оккупантов, после того, как их разгромить.

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"Так шкварит их, аж гайки воняют. Так что ... поэтому те же танкисты, они ведь тоже жить хотят", – даже немного сочувствует он.

Но некоторые говорят, прийти забрать танкистов. Но что их забирать, там забирать нечего. Там из трех танкистов можно на пол-литровую баночку разве насобирать,

– подытожил украинский военный.

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