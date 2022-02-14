Такая страна, что с ними сделаешь, – Данилов о намерении России "легализовать" боевиков

Алексей Данилов прокомментировал решение российской Думы рассмотреть обращение к Путину о легализации боевиков. Секретарь СНБО заявил, что это "такая страна".

Политик вспомнил, что страна-агрессор временно оккупировала Крым, развернула войну на Донбассе. Соответствующее заявление Данилов сделал во время брифинга по результатам заседания СНБО.

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Секретарь СНБО прокомментировал заявление Думы по боевикам

То, что они (депутаты Госдумы России – 24 канал) собираются признавать ("независимость" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса – 24 канал). Ну, послушайте, такая страна. Что мы можем изменить сейчас с вами мнение этих людей в Москве?

– сказал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что "они захватили Крым, они развернули войну на территории Донецкой и Луганской области".

Кстати, Алексей Данилов добавил, что не видит, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16, то ли 17 февраля.

Что известно о намерениях России признать боевиков

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты хотят добиться официального признания своих наемников на Донбассе. Соответствующее обращение Госдума планирует рассмотреть уже 15 февраля.

14 февраля Совет Госдумы подготовит для пленарного заседания палаты целых 2 проекты постановления о признании боевиков на оккупированном Донбассе. Профильный комитет поддержал оба. Обращение хотят направить президенту государства-агрессора Владимиру Путину.

Кстати, в украинском МИД подчеркнули, что Украина никогда не будет вести диалог с боевиками. Ведь это изменит статус России со стороны конфликта на посредника.

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