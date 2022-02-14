Такая страна, что с ними сделаешь, – Данилов о намерении России "легализовать" боевиков
Алексей Данилов прокомментировал решение российской Думы рассмотреть обращение к Путину о легализации боевиков. Секретарь СНБО заявил, что это "такая страна".
Политик вспомнил, что страна-агрессор временно оккупировала Крым, развернула войну на Донбассе. Соответствующее заявление Данилов сделал во время брифинга по результатам заседания СНБО.
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Секретарь СНБО прокомментировал заявление Думы по боевикам
То, что они (депутаты Госдумы России – 24 канал) собираются признавать ("независимость" самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса – 24 канал). Ну, послушайте, такая страна. Что мы можем изменить сейчас с вами мнение этих людей в Москве?
– сказал Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что "они захватили Крым, они развернули войну на территории Донецкой и Луганской области".
Кстати, Алексей Данилов добавил, что не видит, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16, то ли 17 февраля.
Что известно о намерениях России признать боевиков
- Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты хотят добиться официального признания своих наемников на Донбассе. Соответствующее обращение Госдума планирует рассмотреть уже 15 февраля.
- 14 февраля Совет Госдумы подготовит для пленарного заседания палаты целых 2 проекты постановления о признании боевиков на оккупированном Донбассе. Профильный комитет поддержал оба. Обращение хотят направить президенту государства-агрессора Владимиру Путину.
- Кстати, в украинском МИД подчеркнули, что Украина никогда не будет вести диалог с боевиками. Ведь это изменит статус России со стороны конфликта на посредника.
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