Політик пригадав, що країна-агресор тимчасово окупувала Крим, розгорнула війну на Донбасі. Відповідну заяву Данілов зробив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

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Секретар РНБО прокоментував заяву Думи щодо бойовиків

Те, що вони (депутати Держдуми Росії – 24 канал) збираються визнавати ("незалежність" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу – 24 канал). Ну, послухайте, така країна. Що ми можемо змінити зараз із вами думку цих людей у Москві?

– сказав Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що "вони загарбали Крим, вони розгорнули війну на території Донецької і Луганської області".

До речі, Олексій Данілов додав, що не вбачає, що широкомасштабний наступ Росії може відбуватись чи то 16, чи то 17 лютого.

Що відомо про наміри Росії визнати бойовиків

Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що російські депутати хочуть домогтися офіційного визнання своїх найманців на Донбасі. Відповідне звернення Держдума планує розглянути вже 15 лютого.

14 лютого Рада російської Держдуми підготує для пленарного засідання палати цілих 2 проєкти постанови щодо визнання бойовиків на окупованому Донбасі. Профільний комітет підтримав обидва. Звернення хочуть направити президенту держави-агресорки Володимиру Путіну.

До речі, в українському МЗС підкреслили, що Україна ніколи не вестиме діалог із бойовиками. Адже це змінить статус Росії зі сторони конфлікту на посередника.

Російська Дума голосуватиме за визнання бойовиків – дивіться відео