Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное примечание от соцсети Х, а также слова советника руководителя Офиса Президента Сергея Лещенко в эфире национального маратона.

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Что известно о фейке с назначением Такера Карлсона

В соцсетях разлетелся скриншот, который имеет вид пресс-релиза Дональда Трампа, где утверждается, что бывший ведущий Fox News Такера Карлсона якобы был избран новым пресс-секретарем избранного президента.

На скриншоте пресс-релиза, который стал вирусным в социальных сетях, говорится: "Для меня большая честь объявить, что я назначил Такера Карлсона на должность пресс-секретаря Белого дома. Такер сделал выдающуюся карьеру в традиционных и телевизионных СМИ, и, несмотря на то, что он пожизненный журналист, является настоящим американским патриотом".

Там также говорилось, что "с Такером на борту будет гораздо, гораздо легче донести сообщение "Сделаем Америку снова великой" до американского народа".

Фейковый пресс-релиз с якобы назначением Карлсона пресс-секретарем Трампа / Фото с аккаунта @Bubblebathgirl из соцсети Х

В конце концов после жалоб пользователей в соцсети Х проверили эти сообщения и отметили, что этот пресс-релиз является фейковым. Теперь на всех постах отображается окошко, что эта информация не является правдивой. Пока же Трамп не объявлял о назначении кого-то на должность его пресс-секретаря в Белом доме.

Кроме того, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в национальном марафоне также отметил, что в назначениях новоизбранного президента США надо ориентироваться исключительно на те новости, которые выходят официально с тех площадок, что контролирует Дональд Трамп лично.

То есть он все свои назначения делает через те площадки, которые у него есть, это социальные сети. На сегодня таких сообщений нет, информация о назначении Такера Карлсона является фейковой,

– резюмировал Лещенко.

Стоит отметить, что в американском издании The Hill писали, что сейчас Дональд Трамп имеет 5 вариантов того, кого бы он хотел бы назначить на пост пресс-секретаря Белого дома. Это его нынешняя пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Ченг, адвокат Алина Хабба, политтехнолог Скотт Дженнингс и помощник Трампа Джейсон Миллер.