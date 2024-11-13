Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну примітку від соцмережі Х, а також слова радника керівника Офісу Президента Сергія Лещенка в етері національного маратону.

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Що відомо про фейк з призначенням Такера Карлсона

У соцмережах розлетівся скриншот, який має вигляд пресрелізу Дональда Трампа, у якому стверджується, що колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона нібито було обрано новим прессекретарем обраного президента.

На скриншоті пресрелізу, який став вірусним у соціальних мережах, йдеться: "Для мене велика честь оголосити, що я призначив Такера Карлсона на посаду прессекретаря Білого дому. Такер зробив видатну кар'єру в традиційних і телевізійних ЗМІ, і, попри те, що він довічний журналіст, є справжнім американським патріотом".

Там також мовилося, що "з Такером на борту буде набагато, набагато легше донести повідомлення "Зробимо Америку знову великою" до американського народу".

Фейковий пресреліз з нібито призначенням Карлсона прессекретарем Трампа / Фото з акаунту @Bubblebathgirl з соцмережі Х

Зрештою після скарг користувачів у соцмережі Х перевірили ці повідомлення та зазначили, що цей пресреліз є фейковим. Тепер на усіх постах відображається віконечко, що ця інформація не є правдивою. Наразі ж Трамп не оголошував про призначення когось на посаду його прессекретаря у Білому домі.

Окрім того, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в національному марафоні також зазначив, що в призначеннях новообраного президента США треба орієнтуватися винятково на ті новини, які виходять офіційно з тих майданчиків, що контролює Дональд Трамп особисто.

Тобто він всі свої призначення робить через ті майданчики, які в нього є, це соціальні мережі. На сьогодні таких повідомлень немає, інформація про призначення Такера Карлсона є фейковою,

– резюмував Лещенко.

Варто зазначити, що в американському виданні The Hill писали, що наразі Дональд Трамп має 5 варіантів того, кого б він хотів би призначити на пост прессекретаря Білого дому. Це його нинішня прессекретарка Керолайн Лівітт, директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг, адвокатка Аліна Хабба, політтехнолог Скотт Дженнінгс та помічник Трампа Джейсон Міллер.