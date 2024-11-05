Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что "нападение" произошло в его спальне.

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Мистическое нападение на телеведущего

Американский блогер и телеведущий Такер Карлсон утверждает, что этот случай оставил на его теле физические следы, которые назвал "следами от когтей".

Об этой истории Карлсон рассказал в новом документальном фильме "Христианство".

В превью-клипе, опубликованном на YouTube, Джон Гирс из First Things Foundation спросил Карлсона о влиянии "присутствия зла" на людей. В ответ Карлсон заявил, что имел "непосредственный опыт" такого зла.

Карлсон отметил, что в ту ночь он был рядом с женой и собаками.

Меня физически покалечили,

– признался он.

Позже он поделился этой историей с другом-христианином, который заверил его, что подобные случаи случаются.

После этого, по словам Карлсона, он почувствовал "сильное желание" читать Библию, называя этот опыт переломным для своей веры.

К слову, Такер Карлсон неоднократно повторял тезисы российской пропаганды и демонстрировал антиукраинскую позицию. В частности, он заявлял, что Россия якобы не взрывала Каховскую ГЭС. Более того, он называл президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

К тому же он брал интервью у Владимира Путина, где последний заявлял, что "Россия и Украина рано или поздно договорятся". Он также рассказывал, что якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя россиянами". И выдал, что украинцев якобы "придумали поляки".