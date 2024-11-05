Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Зазначається, що "напад" відбувся в його спальні.

Читайте також Страшно цікаво: 5 найкращих нових фільмів жахів, які не дадуть заснути

Містичний напад на телеведучого

Американський блогер і телеведучий Такер Карлсон стверджує, що цей випадок залишив на його тілі фізичні сліди, які назвав "слідами від кігтів".

Про цю історію Карлсон розповів у новому документальному фільмі "Християнство".

У прев'ю-кліпі, опублікованому на YouTube, Джон Гірс із First Things Foundation запитав Карлсона про вплив "присутності зла" на людей. У відповідь Карлсон заявив, що мав "безпосередній досвід" такого зла.

Карлсон зазначив, що тієї ночі він був поруч із дружиною та собаками.

Мене фізично покалічили,

– зізнався він.

Пізніше він поділився цією історією з другом-християнином, який запевнив його, що подібні випадки трапляються.

Після цього, за словами Карлсона, він відчув "сильне бажання" читати Біблію, називаючи цей досвід переломним для своєї віри.

До слова, Такер Карлсон неодноразово повторював тези російської пропаганди та демонстрував антиукраїнську позицію. Зокрема, він заявляв, що Росія буцімто не підривала Каховську ГЕС. Ба більше, він називав президента України Володимира Зеленського "диктатором".

До того ж він брав інтерв'ю у Владіміра Путіна, де останній заявляв, що "Росія й Україна рано чи пізно домовляться". Він також розповідав, що нібито "українці досі відчувають себе росіянами". Та видав, що українців буцімто "вигадали поляки".